Goal.com
En directo
Christoph FreundGetty Images
Christian Guinin

Traducido por

FC Bayern de Múnich, noticias y rumores: ¿100 millones de euros por la joven promesa del Bayer Leverkusen? El director deportivo del FCB, Christoph Freund, se pronuncia al respecto

Bundesliga
Fichajes
Bayern Múnich
C. Kofane
R. Guerreiro
H. Kane
J. Musiala

El director deportivo Christoph Freund se pronuncia sobre los rumores que apuntan al interés del FC Bayern de Múnich por una estrella emergente de la Bundesliga. Además, explica la salida de Raphael Guerreiro. Noticias y rumores sobre el FCB.

Más noticias y artículos sobre el FC Bayern:

  • «¡No es nada agradable!» Kompany anuncia la baja de Kane
  • Se espera la llegada de un sustituto de Kane: al parecer, el Bayern sigue trabajando en un fichaje sin coste de traspaso
  • «No me arrepiento de haber dado este paso»: un suplente del FCB defiende su fichaje
  • CHRISTIAN KOFANE BAYER LEVERKUSEN Getty Images

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Freund responde a los rumores sobre Kofane

    El director deportivo del Bayern de Múnich, Christoph Freund, se ha pronunciado sobre los rumores relativos a un supuesto contacto entre el club más laureado de Alemania y el delantero del Bayer Leverkusen, Christian Kofane.

    «Creo que siempre hay conversaciones en las más diversas direcciones o que se habla entre sí en el mercado. Pero no hay declaraciones concretas por nuestra parte al respecto. Tampoco participamos en especulaciones ni en nada por el estilo», explicó Freund en la rueda de prensa previa al partido del FCB contra el SC Friburgo.

    En principio, en el FC Bayern no se harán «declaraciones ni comentarios» sobre los rumores de fichajes actuales, continuó el director deportivo muniqués. «Así que tampoco lo haremos aquí».

    Anteriormente, el representante de Kofane, Eric Depolo, había revelado al portal Daily Arsenal que algunos de los principales clubes europeos estaban interesados en su cliente, entre ellos el FC Bayern. Sobre todo el Arsenal habría puesto sus ojos en el jugador de 19 años. «Es un jugador de 100 millones de euros. Con Kofane, el Arsenal tendría un delantero de primer nivel para los próximos diez años», afirmó Depolo.

    El tres veces internacional con Camerún fichó al comienzo de la temporada por el Leverkusen procedente del Albacete Balompié español, que invirtió unos cinco millones de euros y lo contrató hasta 2029. En los 39 partidos oficiales disputados hasta la fecha, ha marcado siete goles y ha dado ocho asistencias en todas las competiciones. Su valor de mercado ha aumentado considerablemente desde entonces y actualmente ronda los 40 millones de euros.

    • Anuncios
  • Bayern logogetty

    FC Bayern de Múnich, rumor: el FCB pierde a un prestigioso entrenador de cantera

    Al parecer, el entrenador del equipo sub-19 del FC Bayern de Múnich, Peter Gaydarov, dejará su cargo al término de la temporada actual.

    Según informa Sky, el técnico de 34 años ha recibido ofertas de clubes profesionales tanto nacionales como extranjeros, por lo que su salida del campeón alemán parece una posibilidad real.

    Gaydarov goza de una excelente reputación en la Säbener Straße. En los últimos años, ha contribuido de manera decisiva al desarrollo de talentos como Felipe Chávez, Deniz Ofli y David Santos Daiber.

  • Raphael GuerreiroGetty Images

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Freund explica la baja de Guerreiro

    Raphael Guerreiro dejará el FC Bayern de Múnich al final de la temporada actual. El director deportivo Christoph Freund explica los motivos que han llevado a esta decisión.

    «No ha sido fácil, porque es un chico estupendo, ha hecho muchos buenos partidos y es muy versátil, lo cual es uno de sus grandes puntos fuertes. Siempre hemos dicho que, cuando tomamos una decisión, se lo comunicamos a los chicos, por eso se lo hemos dicho ahora. En cuanto a cómo quedará la plantilla en verano, tenemos nuestras ideas, pero aún queda un poco de tiempo hasta entonces», declaró Freund en la rueda de prensa previa al partido del campeón alemán contra el Friburgo.

    El Bayern anunció el pasado lunes que no renovará el contrato de Guerreiro, que expira al final de la temporada. En consecuencia, el versátil portugués abandonará el equipo de Múnich tras tres años juntos.

    Guerreiro fichó por el Bayern en el verano de 2023, procedente del BVB sin coste de traspaso, tras ser el jugador deseado por el entonces entrenador Thomas Tuchel. En el campeón alemán acumuló bastantes partidos, aunque no logró alcanzar de forma constante el nivel de sus mejores tiempos en Dortmund. Últimamente apenas contaba con minutos bajo las órdenes de Vincent Kompany, por lo que pasó la mayor parte del tiempo en el banquillo.

    Se barajan como posibles destinos el Benfica, uno de los principales clubes de Portugal, o la Juventus de Turín, el club más laureado de Italia.

  • FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Eberl desvela la estrategia con Kane

    Max Eberl se ha pronunciado sobre la situación contractual actual de Harry Kane y ha dado esperanzas a los aficionados del campeón alemán de que se renueve el contrato, vigente hasta 2027.

    «Lo veo, lo siento. Se siente —por decirlo de manera un poco coloquial— de maravilla», afirmó Eberl en una entrevista con Absolut Bayern. El delantero «gana títulos con el equipo, además de premios individuales, y bate récords a mansalva. Su prestigio ha cambiado radicalmente desde su fichaje por el FC Bayern, incluso en su país natal, Inglaterra».

    Por ello, el director deportivo del FCB tiene buenas sensaciones y las conversaciones sobre una renovación anticipada se llevarán a cabo «en verano».

  • Jamal MusialaGetty Images

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Eberl espera que Musiala esté en plena forma en el Mundial

    El director deportivo del Bayern de Múnich, Max Eberl, cree firmemente que el internacional Jamal Musiala recuperará su mejor forma antes del Mundial de fútbol.

    «Le damos tranquilidad y confianza, le transmitimos serenidad para que pueda tener la mente despejada», declaró Eberl en una entrevista con el Münchner Merkur/tz: «Y cuando vuelva a crear un momento de oro en cuanto entre en el partido, la lesión se olvidará en un abrir y cerrar de ojos».

    La fractura de peroné y la luxación de tobillo que sufrió Musiala (23) en el Mundial de Clubes el verano pasado fueron «un golpe muy duro», dijo Eberl: «Teníamos claro que el proceso de recuperación llevaría tiempo. Se necesita este tiempo, tanto físico como mental, aunque parezca una eternidad». El «pequeño revés contra el Bérgamo» forma parte de ello, «hay altibajos», opinó Eberl.

    Musiala había celebrado su regreso en enero, pero últimamente se ha perdido los partidos de la selección alemana contra Suiza y Ghana, con los que se ha iniciado el año del Mundial. Sin embargo, el seleccionador nacional, Julian Nagelsmann, aún no se muestra preocupado de cara al torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá (del 11 de junio al 19 de julio). «No le queda mucho tiempo, eso es indudable», reconoció Nagelsmann, pero añadió: «Confío en que llegue al 100 %».

    Eberl también opinó: «Lo importante es que el propio Jamal quiera llegar al 100 %. La emoción también va en aumento en él, ya que es él mismo quien se presiona más». Musiala quiere «rendir al máximo, demostrar sus habilidades, para poder ayudar primero a nosotros y luego al fútbol alemán en el Mundial. Para eso tiene tiempo suficiente».

    El lunes, tras su breve parón forzoso debido a una «reacción dolorosa» en el tobillo, Musiala volvió a completar parte del entrenamiento con el equipo del FC Bayern y se prevé que sea una opción para los partidos de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid (7 y 15 de abril).

    (SID)

  • FC Bayern - Calendario: los próximos partidos del FCB

    Fecha

    Hora

    Partido

    Sábado, 4 de abril

    15:30

    SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga)

    Martes, 7 de abril

    21:00

    Real Madrid - FC Bayern (Liga de Campeones)

    Sábado, 11 de abril

    18:30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Miércoles, 15 de abril

    21:00

    FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones)

Liga de Campeones
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB