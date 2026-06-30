FC Bayern de Múnich: ¿Le tienta el FC Barcelona? Harry Kane ya tendría decisión sobre su futuro

El FC Bayern no teme perder a Harry Kane este verano: su renovación parece cada vez más probable.

Sky asegura que los rumores sobre su fichaje por el Barcelona son infundados: al inglés no le atrae el campeón español, sino prolongar su contrato en la Säbener Straße.

Para Sky, su «prioridad clara» es prorrogar su vínculo con el Bayern, que vence en 2027, decisión que ya habría compartido con su agencia y su familia.

Las negociaciones se iniciarán tras el Mundial, donde Kane disputará los dieciseisavos con Inglaterra ante la República Democrática del Congo. El nuevo contrato lo ligaría al FCB hasta 2029.

Desde hace meses se especulaba con su continuidad, y ahora todo indica que seguirá en Múnich, donde se siente feliz con su familia y ya suma títulos con el club más laureado de Alemania. En los próximos años aspira a conquistar la Liga de Campeones; la temporada pasada cayó en semifinales ante el París Saint-Germain, que luego se coronó campeón.

Llegó en 2023 del Tottenham por 95 millones y ya suma 147 partidos y 146 goles con el Bayern. Las especulaciones sobre un regreso a la Premier League o un fichaje por clubes de talla mundial no ingleses, como el Barça, se han quedado en nada en los últimos tres años.