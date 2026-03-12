¡Fashion FC lo ha vuelto a hacer! Arsenal y adidas se unen a PLACES+FACES para lanzar una nueva colección que celebra la cultura londinense

Sin alejarse mucho de casa, el Arsenal se ha asociado con la marca londinense de estilo de vida para lanzar una nueva colección que sin duda llamará la atención, uniendo los puntos entre el fútbol, la moda, la comunidad y la individualidad «a través de la lente» de la capital. PLACES+FACES era la marca perfecta para ayudar en esta tarea, ya que siempre ha tenido la riqueza cultural de Londres en el centro de su producción.

La campaña cuenta con las estrellas del Arsenal Bukayo Saka, Noni Madueke y Riccardo Calafiori, junto con figuras culturales importantes como la cantante Joy Crookes y gente corriente en entornos familiares, aprovechando la energía única de la capital y apoyándose una vez más en el profundo amor de la apasionada afición por el club.