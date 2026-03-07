Goal.com
Tottenham Hotspur v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport
أحمد رفعت

Traducido por

Famoso aficionado del Chelsea y de Inglaterra «expulsado» del partido de las Lionesses contra Islandia

Las Lionesses continuaron su racha dominante hacia la clasificación europea con una actuación imponente en el City Ground, aunque la velada no estuvo exenta de momentos extraños fuera del terreno de juego. Mientras el equipo de Sarina Wiegman desmantelaba la obstinada defensa islandesa, se produjo una extraña escena en las gradas. Basil, el conocido y ruidoso seguidor de Inglaterra y del Chelsea, fue inesperadamente escoltado fuera del estadio por los servicios de seguridad durante el partido.

  • La extraña salida de Basil

    La decisión de expulsar al destacado aficionado provocó la ira inmediata del público local, y algunas secciones del estadio estallaron en abucheos dirigidos a los encargados de seguridad. En una desafiante muestra de apoyo, muchos aficionados comenzaron a corear el nombre de Basil mientras se dirigía hacia la salida. A pesar de la tensión, el veterano aficionado mantuvo su espíritu deportivo y, según se informa, abrazó a uno de los encargados de seguridad al salir del estadio.

  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    El bronce alcanza un hito histórico internacional

    En el campo, la protagonista indiscutible fue Lucy Bronze, que celebró su 145.ª internacionalidad de forma espectacular. Al salir de titular, la veterana defensa se colocó en tercer lugar en la lista de jugadoras con más partidos internacionales de las Lionesses, solo por detrás de las leyendas Jill Scott y Fara Williams. La decisión táctica de Wiegman de volver a incluir a Bronze en el once inicial junto a Lauren James y Esme Morgan dio sus frutos casi de inmediato, ya que Inglaterra controló el ritmo del partido.

    El gol llegó en el minuto 22, cuando James, haciendo gala del talento que la ha convertido en una pieza fundamental de este equipo, envió un peligroso centro al segundo palo. Bronze estaba allí para rematar de cabeza y calmar los nervios iniciales, recompensando así a Inglaterra por su abrumadora posesión del 71 %. Las Lionesses siguieron jugando con soltura, con el trío formado por Stanway, James y Alessia Russo creando ocasiones a voluntad.

  • La solidez defensiva sigue siendo clave para Wiegman

    Islandia tuvo dificultades para crear peligro durante la mayor parte del partido, registrando solo un tiro a puerta en los 90 minutos. Sin embargo, la portera inglesa Hannah Hampton se vio obligada a intervenir a la hora de juego para mantener la portería a cero. Realizó una gran parada reflejos para detener un remate de cabeza de Sandra Jessen tras un centro desviado que amenazó con devolver al partido a las visitantes.

    Con seis puntos en dos partidos, tras su anterior goleada por 6-1 a Ucrania, Inglaterra ocupa ahora una posición dominante en el grupo. La atención se centra ahora en la apasionante doble cita contra España en abril, una repetición de las finales de la Eurocopa 2025 y del Mundial 2023. En su estado de forma actual, el equipo de Wiegman parece más que preparado para el reto, ya que busca evitar una posible y complicada repesca.

  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    Inglaterra tiene una ventaja de tres puntos sobre España antes del enfrentamiento de esta última contra Ucrania el sábado por la noche. Solo el ganador del grupo se asegurará una plaza automática en la próxima Copa del Mundo, lo que significa que hay mucho en juego en la fase de clasificación.

