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¿Falta de fe en Viktor Gyokeres? Por qué el Arsenal prefiere a Kai Havertz como falso nueve mientras un exdelantero de los Gunners habla sobre futuras ofertas de traspaso por otro goleador
Gyokeres superó los 20 goles en una temporada de Premier League que acabó con el título de liga
El delantero sueco Gyokeres, después de firmar cifras goleadoras prolíficas con el gigante portugués Sporting, aseguró su traslado al norte de Londres en 2025 como parte de un paquete que podría acabar alcanzando los 64 millones de libras (85 millones de dólares).
La falta de un ‘9’ productivo había, a ojos de algunos, frenado al Arsenal en su pelea por los títulos dentro y fuera de Inglaterra. El equipo de Mikel Arteta finalmente superó esa barrera en 2025-26 al conquistar el título de la Premier League, poniendo fin a una espera de 22 años en ese apartado.
Gyokeres ayudó sin duda a esa causa, y también a la trayectoria hasta la final de la Champions League, pero no ha terminado de convencer y se ha visto obligado a aceptar un papel de revulsivo al inicio de otra campaña.
El internacional alemán Havertz está siendo utilizado en punta, pese a ser más bien un delantero de apoyo, y se considera que el ex del Chelsea encaja mejor en el sistema de Arteta, en el que rara vez se busca el balón largo o se juega pronto hacia el último tercio.
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¿Es Havertz la mejor pieza para el sistema táctico de Arteta en el Arsenal?
Preguntado por si es partidario de la figura del falso nueve y si la inclinación del Arsenal por esa opción deja entrever una falta de confianza en Gyokeres, el exdelantero de los Gunners Dickov, que hablaba en asociación con 247Bet, dijo a GOAL: «Es una gran pregunta. Al principio, no lo era. Sentía que al Arsenal le había faltado, en los dos últimos años, y creo que mucha gente pensaba lo mismo, ese nueve puro, ese que te va a marcar un gol.
«Siendo justos, puede que me contradiga, Gyokeres fue y marcó sus 20 goles la temporada pasada. Pero siempre he sentido que falta ese nueve puro, y es difícil decir que quieres fichar a [Erling] Haaland, o que quieres fichar a [Harry] Kane, o que quieres fichar a [Alexander] Isak, porque no hay muchos así ahí fuera a los que puedas ir a por ellos.
«Pero cuando Havertz ha jugado en ese papel, creo que encaja con el Arsenal por cómo juega. Y creo que ha empezado la temporada realmente, realmente bien. Como falso nueve, es fuerte, aguanta el balón, tiene movimientos muy inteligentes, lo que creo que te permite sacar lo mejor de los jugadores que le rodean, realmente sabes cómo proteger a tus [Eberechi] Ezes, tus [Bukayo] Sakas. Creo que eso es muy importante en su juego, y quizá en cómo quiere jugar Mikel.
«Si lo que estoy oyendo es cierto, y es que Havertz ha sufrido una lesión con su selección, y luego miras a Gyokeres, que ha marcado cuatro goles en los cuatro partidos con Suecia, podría ser una oportunidad fantástica para que vuelva.
«Su confianza estará por las nubes para volver al equipo y quizá sentir que tiene algo que demostrar. Cuando tienes confianza como delantero y sientes que tienes algo que demostrar, puedes ser bastante peligroso».
¿Volverá a gastar el Arsenal en otro ‘9’ en los próximos mercados?
El Arsenal ha pasado por varios delanteros en los últimos años, entre ellos Pierre-Emerick Aubameyang y Gabriel Jesus, pero todavía no ha encontrado un nueve con el que se sienta completamente cómodo.
¿Podría eso llevarle a volver a gastar en otra opción, como el campeón del mundo argentino Julián Alvarez, que atraviesa una situación de incertidumbre, y que se encuentra atascado en el banquillo en España tras forzar una salida en verano?
Dickov añadió: «Es una de esas. Perdonad que me repita, pero la cuestión es cuántos hay ahí fuera a los que realmente puedas ir a fichar. Mikel es un tipo listo. No va a gastar así como así lo que sea, 20, 30, 40, 50 millones, 60, 70, 80, 90 o 100 millones, solo en un nueve, porque es un nueve.
«Ganaron la liga el año pasado sin ello. Se quedaron muy cerca de ganar la liga el año anterior. Final de la Champions League el año pasado. Así que, obviamente, están haciendo algo bien y progresando con lo que tienen.
«La cuestión es simplemente si esa es la pieza final del puzle, y cuándo pueden conseguir una. Y creo que está utilizando a Havertz realmente, realmente bien ahora mismo. No digo que sea un parche, porque es un jugador top. También es titular con Alemania todo el tiempo, no solo en el Arsenal.
«Pero no van a salir ahí fuera a incorporar y fichar a alguien solo porque todo el mundo diga que necesitan ese número nueve».
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El Arsenal ha rendido mejor en jugada esta temporada
El Arsenal dependió en gran medida de las jugadas a balón parado para derribar las férreas defensas rivales la temporada pasada, cuando arrasó en su camino hacia el título de la máxima categoría, pero ha rendido mejor en juego abierto en el inicio de la 2026-27.
Havertz suma tres goles, con el capitán del club Martin Odegaard moviendo los hilos de nuevo en el puesto de creador de juego del Arsenal, mientras que Gyokeres aún no se ha estrenado. Está por ver qué depararán los futuros mercados de fichajes en el Emirates Stadium en lo que respecta ala búsqueda de un legendario y prolífico '9'.
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