¿Falta de fe en Viktor Gyokeres? Por qué el Arsenal prefiere a Kai Havertz como falso nueve mientras un exdelantero de los Gunners habla sobre futuras ofertas de traspaso por otro goleador

Preguntado por si es partidario de la figura del falso nueve y si la inclinación del Arsenal por esa opción deja entrever una falta de confianza en Gyokeres, el exdelantero de los Gunners Dickov, que hablaba en asociación con 247Bet, dijo a GOAL: «Es una gran pregunta. Al principio, no lo era. Sentía que al Arsenal le había faltado, en los dos últimos años, y creo que mucha gente pensaba lo mismo, ese nueve puro, ese que te va a marcar un gol.

«Siendo justos, puede que me contradiga, Gyokeres fue y marcó sus 20 goles la temporada pasada. Pero siempre he sentido que falta ese nueve puro, y es difícil decir que quieres fichar a [Erling] Haaland, o que quieres fichar a [Harry] Kane, o que quieres fichar a [Alexander] Isak, porque no hay muchos así ahí fuera a los que puedas ir a por ellos.

«Pero cuando Havertz ha jugado en ese papel, creo que encaja con el Arsenal por cómo juega. Y creo que ha empezado la temporada realmente, realmente bien. Como falso nueve, es fuerte, aguanta el balón, tiene movimientos muy inteligentes, lo que creo que te permite sacar lo mejor de los jugadores que le rodean, realmente sabes cómo proteger a tus [Eberechi] Ezes, tus [Bukayo] Sakas. Creo que eso es muy importante en su juego, y quizá en cómo quiere jugar Mikel.

«Si lo que estoy oyendo es cierto, y es que Havertz ha sufrido una lesión con su selección, y luego miras a Gyokeres, que ha marcado cuatro goles en los cuatro partidos con Suecia, podría ser una oportunidad fantástica para que vuelva.

«Su confianza estará por las nubes para volver al equipo y quizá sentir que tiene algo que demostrar. Cuando tienes confianza como delantero y sientes que tienes algo que demostrar, puedes ser bastante peligroso».