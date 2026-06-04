Estas declaraciones dejan margen para la interpretación. Si pensamos en la motivación de un deportista de élite, lo dicho por Guirassy no es extraño. No sorprende que este jugador de 30 años, como la mayoría de sus compañeros del BVB, no se muestre eufórico por haber logrado con comodidad el subcampeonato.

Sin embargo, desde hace meses le persiguen rumores de traspaso que estos días se alimentan con sospechosa regularidad. Ya pasó lo mismo el verano pasado: el guineano marcó 38 goles y dio nueve asistencias en su primer año en Dortmund, incluido el Mundial de Clubes, y acabó como máximo goleador de la Liga de Campeones.

Se sabe que, hasta 2028, tiene una cláusula que le permite fichar por ciertos grandes clubes por 40 millones de euros, pero ninguno de ellos, ni Real Madrid ni Manchester City, ha llamado aún a la puerta.