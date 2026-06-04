Serhou Guirassy evitó las frases hechas y fue claro: «Esta temporada no ha habido momentos realmente grandiosos», declaró recientemente el delantero del Borussia Dortmund en Sport1. Y añadió: «Porque no hemos ganado nada». Guirassy sentenció: «Cuando juegas en el Dortmund, quieres ganar títulos».
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Falta de compromiso, rumores constantes y declaraciones reveladoras. Para Ole Book, el BVB podría ser pronto el principal foco de fichajes del verano
Estas declaraciones dejan margen para la interpretación. Si pensamos en la motivación de un deportista de élite, lo dicho por Guirassy no es extraño. No sorprende que este jugador de 30 años, como la mayoría de sus compañeros del BVB, no se muestre eufórico por haber logrado con comodidad el subcampeonato.
Sin embargo, desde hace meses le persiguen rumores de traspaso que estos días se alimentan con sospechosa regularidad. Ya pasó lo mismo el verano pasado: el guineano marcó 38 goles y dio nueve asistencias en su primer año en Dortmund, incluido el Mundial de Clubes, y acabó como máximo goleador de la Liga de Campeones.
Se sabe que, hasta 2028, tiene una cláusula que le permite fichar por ciertos grandes clubes por 40 millones de euros, pero ninguno de ellos, ni Real Madrid ni Manchester City, ha llamado aún a la puerta.
La marcha de Serhou Guirassy supondría un duro golpe para el BVB
Por ahora, el Fenerbaçe de Estambul puja con fuerza por Guirassy, quien, como el año pasado, baraja marcharse. Así se desprende de sus declaraciones.
En unas recientes declaraciones a Funke Mediengruppe, el director deportivo, Lars Ricken, afirmó: «No hemos recibido oferta alguna por Serhou ni queremos traspasarlo. En las dos últimas temporadas ha demostrado su valor para el Borussia Dortmund».
Con 60 goles y 15 asistencias en 96 partidos oficiales, Guirassy ha dejado huella en el BVB. Su salida, incluso con una cláusula de rescisión negociable superior a 40 millones, sería un golpe duro para el club. No solo se echaría de menos su alto promedio goleador, sino que, aparte de él, la plantilla tiene poco más que ofrecer.
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Serhou Guirassy aún no se ha pronunciado sobre el BVB
Para sustituir a Guirassy, el Borussia fichó a Fabio Silva por 22,5 millones. En 39 partidos sumó solo tres goles y siete asistencias, cifras que no justifican su precio. Maximilian Beier no es un ‘9’ puro y últimamente ha jugado más en la banda izquierda, mientras que el futuro de Karim Adeyemi aún es una incógnita.
Como Guirassy no ha mostrado compromiso con el BVB, el director deportivo, Ole Book, podría enfrentarse al mayor desafío de fichajes del verano.
El propio Book admitió hace poco que el Dortmund podría afrontar la próxima temporada sin él: «Es muy importante con sus goles, no es nuestro plan traspasarlo, pero si llega una oferta excepcional, la valoraremos».
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Ole Book debe mostrar ya su creatividad en Elversberg.
En su primer mercado con el BVB, Book deberá mostrar la creatividad que exhibió en Elversberg. El club necesita fichar un mediocentro defensivo y un ‘10’ que reemplace a Julian Brandt.
La prioridad parece ser un mediocampista defensivo, como el joven Kennet Eichhorn, del Hertha BSC. No obstante, según Sport Bild, fichar primero un ’10’ podría convencer a Guirassy de quedarse. En una reunión le presentaron los planes del club y le aseguraron que el sucesor de Brandt le brindará más protagonismo.
Por ahora todo es hipotético, pues el mercado de fichajes durará tres meses y, como suele ocurrir, no se acelerará hasta después del Mundial. Es probable que Guirassy espere hasta entonces para decidir su futuro.
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El caso Guirassy y el enorme riesgo que corre el BVB
Book se ha preparado, pues ya circulan rumores sobre nuevos delanteros y posibles sucesores de Guirassy. Sin embargo, el riesgo es alto. No puede permitirse un error: el próximo 9 debe igualar las cifras del senegalés.
Mientras, el eterno suplente Silva —29 veces en el banquillo— vigilará de cerca la situación. Su condición en el BVB ya le costó el Mundial con Portugal. Si Guirassy se marcha y llega un nuevo competidor, Book y el Borussia tendrán más trabajo.