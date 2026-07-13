Fallece el árbitro holandés Dieperink, detenido tras el partido entre el Crystal Palace y la Fiorentina

El fútbol neerlandés está conmocionado por la muerte, a los 38 años, del árbitro Rob Dieperink. La Federación Neerlandesa de Fútbol ha confirmado el fallecimiento: «El mundo arbitral pierde a un colega apreciado, con experiencia internacional, amable y comprometido. Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y todos aquellos que le eran cercanos». Según la prensa holandesa, que cita fuentes policiales, se descarta la implicación de otras personas: el árbitro fue hallado sin vida en su domicilio de Borculo, a 160 km al este de Ámsterdam.