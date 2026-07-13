El fútbol neerlandés está conmocionado por la muerte, a los 38 años, del árbitro Rob Dieperink. La Federación Neerlandesa de Fútbol ha confirmado el fallecimiento: «El mundo arbitral pierde a un colega apreciado, con experiencia internacional, amable y comprometido. Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y todos aquellos que le eran cercanos». Según la prensa holandesa, que cita fuentes policiales, se descarta la implicación de otras personas: el árbitro fue hallado sin vida en su domicilio de Borculo, a 160 km al este de Ámsterdam.
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Fallece el árbitro holandés Dieperink, detenido tras el partido entre el Crystal Palace y la Fiorentina
Árbitro de la Eredivisie desde 2017 y miembro del equipo del VAR en la Eurocopa 2024, Dieperink dirigió el sábado el amistoso entre el Go Ahead Eagles y el Apollon. Según Corriere.it, debía integrar el equipo del VAR enel Mundial, pero en abril, tras arbitrar el Crystal Palace-Fiorentina de la Conference League, fue detenido en un hotel de Londres por presuntamente acosar a un joven de 17 años. El caso se archivó por falta de pruebas, pero, según Corriere.it, le marcó profundamente y le costó el Mundial.
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