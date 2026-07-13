Fallece a los 38 años un árbitro holandés tras ser descartado para el Mundial

La Real Federación Holandesa de Fútbol (KNVB) confirmó el sábado el fallecimiento de Rob Dieperink, miembro destacado de su equipo arbitral. Dieperink, quien arbitró en la Eredivisie desde 2017 y participó como árbitro del VAR en la Eurocopa 2024, era una figura respetada en el fútbol neerlandés.

La KNVB publicó un comunicado tras conocerse la noticia: «Con Rob perdemos a un árbitro muy valorado, pero, sobre todo, a un compañero amable y dedicado. Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y todas las personas que le querían. Les deseamos mucha fuerza y apoyo para sobrellevar esta gran pérdida». La causa de la muerte de este árbitro de 38 años aún no se ha hecho pública.



