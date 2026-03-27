Fagioli: «No esperaba la llamada de Gattuso; quien está en la selección se lo merece. Si me hubieran convocado a mí, habría habido polémica de todos modos»

Sky Sport ha recogido las declaraciones de Nicolò Fagioli, centrocampista de la Fiorentina que se ha quedado fuera de la convocatoria del seleccionador Gennaro Gattuso para los partidos contra Corea del Norte y (una vez ganada la semifinal) Bosnia. Fagioli se ha mostrado tranquilo ante la decisión del seleccionador.

«Sinceramente, no esperaba ser convocado —declaró—; creo que quienes han sido convocados se lo han merecido. Si hubiera sido yo y no otro de ellos, habría habido la misma polémica. Solo queda animar para la final en Bosnia. Todos sabemos qué tipo de jugador es Dzeko, habrá que prestarle especial atención».