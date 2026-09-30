Fagioli: «He madurado mucho, tengo más confianza en mí mismo, soy más descarado en algunas cosas y más agresivo en otras»

«No me esperaba esta convocatoria, pero la deseaba mucho», añade el exjugador de la Juventus nacido en 2001. «Era importante llevarnos el resultado tanto por la clasificación como por una cuestión de confianza; contra Bélgica no salió muy bien, aunque en la segunda parte hubo una buena reacción. ¿Cuál es mi sueño? Ir al Mundial con Italia, es mi mayor sueño. He madurado mucho, tengo más confianza en mí mismo, soy más descarado en algunas cosas y más agresivo en otras, aunque siempre considero la fragilidad un valor, porque soy un chico muy sensible. Sabía que tenía que mejorar en algunos aspectos y lo he conseguido, ahora confío en poder hacerlo bien».





Por último, Fagioli sale en defensa de su compañero en la selección Alessandro Romano, que debutó contra Bélgica: «Las redes sociales te llevan arriba habiendo hecho poco y te hunden en cuanto te equivocas. En el caso de Romano, fue un simple pase errado en campo rival y luego, por mala suerte, llegó el gol. Son cosas que pasan y pasarán miles de millones de veces», dice Fagioli, como recoge la ANSA . «Es muy joven, mejorará aunque ya es fuerte. Y es un chico estupendo, que es lo que más importa. No debe preocuparse, todo el equipo está con él; lo que pasa fuera no podemos gestionarlo nosotros, pero no es importante».



