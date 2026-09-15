El Ipswich Town cayó eliminado de la Carabao Cup tras una trabajada derrota por 4-2 ante el Arsenal, campeón de la Premier League, en Portman Road. El técnico Gary O'Neil introdujo tres cambios en el equipo que ganó en el campo del Crystal Palace, dando la titularidad a Christian Walton en la portería y a Darnell Furlong como capitán. Pese a varios tramos de prometedor juego ofensivo, los Blues acabaron viéndose superados por un rival muy eficaz y dotado de un talento joven excepcional.

Anis Mehmeti y el exjugador del Arsenal Chuba Akpom marcaron los goles del conjunto local, pero no fue suficiente para evitar la eliminación.