AFP
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¡Factor Max! La sensación adolescente Max Dowman deslumbra al Ipswich mientras el Arsenal avanza a los octavos de final de la Carabao Cup
El Ipswich cae eliminado tras una actuación de lucha
El Ipswich Town cayó eliminado de la Carabao Cup tras una trabajada derrota por 4-2 ante el Arsenal, campeón de la Premier League, en Portman Road. El técnico Gary O'Neil introdujo tres cambios en el equipo que ganó en el campo del Crystal Palace, dando la titularidad a Christian Walton en la portería y a Darnell Furlong como capitán. Pese a varios tramos de prometedor juego ofensivo, los Blues acabaron viéndose superados por un rival muy eficaz y dotado de un talento joven excepcional.
Anis Mehmeti y el exjugador del Arsenal Chuba Akpom marcaron los goles del conjunto local, pero no fue suficiente para evitar la eliminación.
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Creando aperturas en medio de una presión feroz
El equipo de O'Neil mostró mucha iniciativa en ataque cuando tuvo la oportunidad de salir al contragolpe. El buen trabajo de Marcelino Nunez y Jaden Philogene generó las primeras ocasiones, mientras Abdoul Ouattara puso a prueba con frecuencia a la defensa visitante con peligrosos centros desde la banda izquierda. En una de esas acciones, Ouattara encontró a Zian Flemming, cuya inteligente dejada permitió a Mehmeti rematar rozando el larguero mientras el Ipswich buscaba la manera de volver al partido.
Aunque se fue al descanso por detrás en el marcador, el Birmingham siguió insistiendo y acabó encontrando su recompensa en la segunda parte gracias a su perseverancia.
Dowman deslumbra con un doblete histórico
El Arsenal se hizo con el control de la eliminatoria gracias a una exhibición magistral del joven de 16 años Max Dowman, a quien Mikel Arteta concedió su primera titularidad oficial de la temporada. El centrocampista abrió el marcador a los seis minutos al interceptar el balón en campo rival y definir por bajo ante Walton. Noni Madueke añadió el segundo antes de que Dowman volviera a marcar poco después del descanso, convirtiéndose en el segundo jugador de 16 años que firma un doblete con un equipo de la Premier League en todas las competiciones.
Mikel Merino cerró la goleada del conjunto visitante con un bien resuelto cuarto gol, después de colocar un disparo al poste antes de entrar.
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Goles en los últimos minutos y la vista puesta en lo que viene
El Ipswich se negó a rendirse y recortó distancias en el minuto 62, cuando el suplente Jack Clarke avanzó a toda velocidad por la izquierda para asistir a Mehmeti, que definió con acierto. Después, Akpom añadió un segundo gol para los locales en el tiempo de descuento, aprovechando el espacio en el área para marcar ante su antiguo club. Tras la eliminación copera, el Ipswich centrará toda su atención de nuevo en la Premier League con un partido fuera de casa ante el Everton el sábado.
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