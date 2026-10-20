Fabregas: «¿El Manchester United está en crisis? Una gran mentira. Jesús Rodríguez estará mucho tiempo de baja y Chalobah, dos semanas. ¿Kean? Lo veremos el sábado»

El Como también atraviesa una situación de emergencia por las lesiones y, de cara al partido de Champions League en el que se enfrentará al Manchester United, el entrenador español Cesc Fabregas ha presentado el encuentro y ha confirmado que varios de sus jugadores estarán de baja durante un largo periodo. En rueda de prensa, también ha precisado que los Red Devils no están en crisis en absoluto y que el partido será, sin duda, histórico para el club.



