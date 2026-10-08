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Fabio Vieira explica por qué cambió el Arsenal por un traspaso permanente al Hamburgo tras un verano de incertidumbre
Vieira compromete su futuro con el Hamburgo
El mediapunta portugués reveló los motivos de su decisión de romper sus vínculos con el conjunto del Emirates Stadium y comprometer su futuro con el Hamburgo. Después de desempeñar un papel fundamental para preservar la permanencia del club en la máxima categoría durante su cesión en la temporada 2025-26, las prolongadas negociaciones sobre la tasación del traspaso finalmente concluyeron en la recta final del mercado. El acuerdo, cifrado según las informaciones en 9 millones de euros, puso fin a los cuatro años del centrocampista ofensivo en la disciplina del Arsenal tras su llegada desde el Porto en 2022.
- Getty Images Sport
El creador de juego detalla unas negociaciones veraniegas tensas
En una entrevista con la Bundesliga, el jugador de 26 años reflexionó sobre cómo la incertidumbre fuera del campo le pesó mucho antes de que se cerrara el acuerdo: «Fue duro, como siempre, porque nunca sabes qué puede pasar, si te vas a otro sitio o si vuelves a Hamburgo.
»No sabía qué podía pasar, también con mi familia, y por supuesto te sientes un poco incómodo en esa situación. Pero al final, cuando todo está claro, cuando tienes tu contrato, cuando todo está firmado y estás donde quieres estar, es mucho más fácil».
También subrayó que el respaldo del entrenador reforzó su deseo de seguir en Alemania: «Porque veo todo lo que rodea al club, toda la gente, todo, el campeonato. El entrenador siempre me da el apoyo que necesito y me da confianza. La temporada pasada, creo que al final hice una buena temporada, y quiero seguir haciendo lo mismo o incluso mejor».
Los apasionados aficionados convencen al creativo maestro
El mediapunta señaló la felicidad de su familia en el norte de Alemania y el apoyo incondicional de la afición del Volksparkstadion: «Todo ha sido especial desde la temporada pasada. Lo que viví aquí fue increíble a nivel personal. Toda mi familia también lo disfruta».
Añadió: «Es una ciudad muy bonita, un club muy bonito. Toda la gente de alrededor y los aficionados son buena gente, y siempre nos apoyan. No importa si ganamos o perdemos, siempre están ahí para nosotros. Al final, cuando tienes un club y unos aficionados que te quieren, te sientes mucho más feliz de haber fichado por un club como este».
Vieira también señaló a la máxima categoría alemana como el escenario ideal para mostrar su talento: «Me gusta el campeonato. La Bundesliga es realmente muy buena, es muy competitiva, y hay mucho margen para seguir creciendo y desarrollándome.
«Al final, creo que también es el lugar adecuado para mí porque quiero seguir jugando al fútbol. Quiero hacer lo que más me gusta, que es jugar al fútbol, y aquí me siento muy cómodo. Cuando le gustas a la gente, todo es mucho más fácil para ti».
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La lucha por la permanencia pone a prueba al creador del centro del campo
Las prioridades inmediatas de Vieira pasan a ser el exigente viaje del sábado a Hoffenheim mientras el Hamburgo busca relanzar su campaña liguera. Un bagaje de solo tres puntos en cuatro partidos deja al club anclado en la 16.ª posición, lo que añade presión desde el principio a la visita a Sinsheim. Mucho dependerá del rendimiento creativo del mediapunta para superar la zaga rival y sacar al club de los tres últimos puestos.
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