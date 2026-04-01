Fabio Capello admite que «no puede dormir por las noches», y el legendario entrenador califica el fracaso de Italia en el Mundial como «una tragedia deportiva y una vergüenza»

El veterano técnico calificó la reciente eliminación como un momento histórico de decadencia, haciendo hincapié en que el prestigio de la camiseta italiana ha quedado gravemente mancillado. El impacto emocional que esto le ha supuesto es evidente, tal y como confesó: «No he podido dormir en toda la noche, todavía no me puedo creer lo que ha pasado».

Cuando se le preguntó por la magnitud de la eliminación, no se contuvo, asegurándose de que sus palabras reflejaran la ira de una nación en duelo. Afirmó: «Estamos hablando de un equipo cuatro veces campeón del mundo; esto es una tragedia deportiva, una vergüenza. Es una de las peores cosas que le han pasado al fútbol italiano en su historia reciente».