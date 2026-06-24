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Fabio Cannavaro anima a Cristiano Ronaldo a «seguir jugando unos años más» tras ver cómo el «muy inteligente» ídolo de Portugal acababa con el sueño mundialista de su selección de Uzbekistán
Una dura lección para Uzbekistán
Portugal goleó 5-0 a Uzbekistán el martes en su segundo partido del Grupo K del Mundial y se repuso del empate 1-1 ante la República Democrática del Congo. En el NRG Stadium, Ronaldo calló a sus críticos con dos goles. Cannavaro admitió a O Jogo que sus jugadores sufrieron desde el inicio ante Portugal.
El técnico reconoció que encajar dos tantos tempraneros mermó a su equipo, pese a un breve momento en el que reaccionó. Un gol anulado acabó con sus esperanzas ante un rival que, según Cannavaro, juega en otra dimensión.
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Castigados por un Ronaldo que ha batido todos los récords
Cannavaro advirtió sobre la amenaza única que representa Ronaldo dentro del área y destacó que Portugal ha diseñado su estrategia para aprovechar al máximo sus virtudes. Ronaldo hizo historia en Houston al convertirse en el primer jugador masculino en anotar en seis Mundiales distintos y superar a Eusebio como máximo goleador de Portugal en la competición, con 10 tantos.
Cannavaro declaró a la prensa: «Les advertí a los jugadores que, si le dábamos un centímetro a Cristiano Ronaldo, estaríamos perdidos. Y así fue: aprovechó el espacio y marcó dos goles. Todo el equipo juega para él, y ahora se mueve con gran inteligencia en el área».
Luchar por más años
Tras una «semana negra» por las críticas, Ronaldo mostró una forma física extraordinaria. Celebró su actuación desafiante con un «Estamos aquí» en Instagram.
Cannavaro, admirado, reveló lo que le dijo tras el pitido final: «Cristiano Ronaldo tiene 41 años y sigue con muchas ganas de jugar. Es un hombre al que le encanta el fútbol. Ya es historia, será eterno y, aun así, sigue jugando así. Le dije que siguiera jugando unos años más, que disfrutara del fútbol. Basta verlo: está en plena forma y ojalá continúe así».
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¿Y ahora qué?
Ronaldo y Portugal se centran en el último partido de grupo ante Colombia. Colombia lidera con seis puntos, así que Portugal, con cuatro, necesita ganar para acabar primero. Ronaldo buscará mantener su racha goleadora y llevar a su selección a la eliminatoria como líder.