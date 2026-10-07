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Fabio Borini, exdelantero de Liverpool y Chelsea, anuncia su retirada tras una extensa carrera
Borini pone fin a una dilatada carrera como jugador
Borini hizo pública su decisión de retirarse del fútbol a través de un comunicado en las redes sociales el miércoles. El delantero comenzó su trayectoria en la cantera del Bolonia antes de que el Chelsea se lo llevara en 2007, cuando solo tenía 16 años. Tras regresar a Italia, su carrera ganó un impulso importante en la Roma. Ese impresionante rendimiento le valió al atacante un sonado traspaso al Liverpool por 13,3 millones de euros en el verano de 2012. Durante ese mismo año, también disputó su única aparición con la selección absoluta de Italia.
Mudarse por Inglaterra y establecerse en Europa
Durante su etapa en Inglaterra, Borini disfrutó de una cesión en el Sunderland antes de completar un traspaso definitivo a los Black Cats en 2015. El Liverpool ha deseado oficialmente lo mejor a su exdelantero tras el anuncio. Más allá de su experiencia en la Premier League, vistió las camisetas del Swansea City, Parma, AC Milan y Hellas Verona. El jugador, de 35 años, puso fin a su carrera con etapas en el Fatih Karagumruk en Turquía, un paso por la Serie B con la Sampdoria y, por último, un regreso a Inglaterra con el Salford City, equipo de League Two, antes de que su contrato expirara el 30 de junio.
Una emotiva despedida del deporte rey
En su anuncio, el italiano compartió un sentido mensaje en el que reflexionaba sobre su trayectoria y escribió: "Todo empezó con un vuelo. Gracias, Chelsea. Tenía 16 años. Un vuelo que pasé entero con lágrimas en los ojos, comenzando el viaje de mi carrera sin un destino real, más allá de los sueños que quería alcanzar. Desde aquel día, empecé a construirme, sin saber en qué se convertiría ese chico con una mentalidad tan fuerte. Empecé a construir mis sueños en mi cabeza y, de alguna manera, acabé convirtiéndolos en mi realidad. La misma realidad que hoy cambiará para siempre. La realidad que ha dado forma a mi pasado, mi presente y mi futuro. Hoy, igual que aquel día en el que me senté en un avión rumbo a Londres, siento esas mismas emociones por lo que está por venir. Miedo. Felicidad. Valentía. Incertidumbre. Sueños. Éxito. Pasión. Sacrificio. Quiero dar las gracias a ese chico que nunca dejó de creer. Y el hombre que soy hoy seguirá creyendo en la próxima oportunidad, esta vez sin un balón en mis pies, pero con esa misma fe. Siempre. GRACIAS. GRACIAS, FÚTBOL."
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¿Qué le depara el futuro al italiano?
Aunque Borini ha puesto oficialmente fin a su carrera como jugador, sus palabras de despedida sugieren claramente que desea seguir vinculado al deporte en una función al margen de los terrenos de juego. En esta transición lejos del césped, ahora se tomará un tiempo para considerar sus próximos pasos, que podrían incluir un papel como entrenador, comentarista o en los despachos, mientras afronta el siguiente capítulo de su vida.
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