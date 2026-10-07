En su anuncio, el italiano compartió un sentido mensaje en el que reflexionaba sobre su trayectoria y escribió: "Todo empezó con un vuelo. Gracias, Chelsea. Tenía 16 años. Un vuelo que pasé entero con lágrimas en los ojos, comenzando el viaje de mi carrera sin un destino real, más allá de los sueños que quería alcanzar. Desde aquel día, empecé a construirme, sin saber en qué se convertiría ese chico con una mentalidad tan fuerte. Empecé a construir mis sueños en mi cabeza y, de alguna manera, acabé convirtiéndolos en mi realidad. La misma realidad que hoy cambiará para siempre. La realidad que ha dado forma a mi pasado, mi presente y mi futuro. Hoy, igual que aquel día en el que me senté en un avión rumbo a Londres, siento esas mismas emociones por lo que está por venir. Miedo. Felicidad. Valentía. Incertidumbre. Sueños. Éxito. Pasión. Sacrificio. Quiero dar las gracias a ese chico que nunca dejó de creer. Y el hombre que soy hoy seguirá creyendo en la próxima oportunidad, esta vez sin un balón en mis pies, pero con esa misma fe. Siempre. GRACIAS. GRACIAS, FÚTBOL."



