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«¡Fabián Ruiz y Rodri tuvieron todo el tiempo del mundo!» - Kylian Mbappé critica la táctica de Didier Deschamps tras la victoria de España sobre una Francia «descuidada» y su pase a la final del Mundial
Mbappé critica el fracaso del centro del campo
Francia soñaba con su tercera final consecutiva del Mundial, pero en Texas una España superior controló el partido de principio a fin. Mbappé, hasta entonces uno de los mejores del torneo junto a Messi, mostró frustración durante los 90 minutos. Tras el pitido final, la estrella del Real Madrid culpó a la estrategia que permitió a los centrocampistas de La Roja dominar el juego.
«Estábamos tres contra dos en el centro del campo y, contra España, eso es complicado», declaró Mbappé tras el partido. «Fabián [Ruiz] y Rodri tuvieron mucho tiempo para desarrollar su juego. Hubo falta de comunicación en la presión. Creo que deberíamos haber hecho una presión hombre a hombre y obligarles a correr con nosotros».
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«Les Bleus», imprecisos, son castigados por «La Roja»
Mbappé admitió las carencias tácticas y técnicas de Francia. El equipo galo perdió el balón con frecuencia y no remató a puerta en los primeros 80 minutos. España abrió el marcador en el 22’ con un penalti de Digne sobre Yamal, transformado por Oyarzabal, y Porro amplió la ventaja poco antes del descanso.
«No jugamos el partido que queríamos, ni técnica ni tácticamente», admitió Mbappé. «Cuando no haces lo que tienes que hacer en una semifinal del Mundial, no ganas. España se ciñó a su plan de juego y a lo que suele hacer el equipo. Les gusta controlar el balón y el ritmo. Nuestro plan era presionarles arriba para que no pudieran imponer su ritmo.
Ellos controlan mejor el partido. No lo logramos. Fuimos demasiado imprecisos. No les hicimos daño cuando pudimos. Incluso tras recuperar el balón, nuestro primer control no fue suficiente. Y eso lleva a la derrota».
Cherki se suma al coro de la frustración
Mbappé no fue el único jugador desconcertado por la actuación. Rayan Cherki, que entró en la segunda parte para cambiar el partido, compartió la frustración de su capitán por la falta de garra de Francia en los grandes escenarios. El mediapunta del Manchester City admitió que, pese al talento de la plantilla, el equipo no dio la talla.
«No sé qué decir. Fueron mejores que nosotros en todos los aspectos del partido y creo que tenían más ganas», afirmó Cherki. «Es triste porque sigo creyendo que somos mejores, pero esta tarde España fue superior. Incluso en un mal día, debemos ser superiores técnicamente, tácticamente y en ganas.
En muchos sentidos, a Francia le ha faltado todo hoy. Volveremos dentro de cuatro años y no cometeremos los mismos errores».
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La responsabilidad recae en el capitán
La tensión creció con el paso de los minutos y explotó en el 86’, cuando Mbappé vio la amarilla por un choque tardío con el portero español Unai Simón. Frustrado por la dirección técnica y el juego del equipo, el delantero de 27 años asumió la responsabilidad de la eliminación. Ahora Francia debe recomponerse para disputar el tercer puesto en Miami Gardens, lejos de la final soñada.
«Es una gran decepción. Pero, si somos objetivos, no tuvimos todo lo necesario para llegar a la final», reconoció Mbappé. «Como capitán, asumo toda la responsabilidad. Queríamos la final y no lo logramos». Un desenlace amargo para Deschamps, whose side was outplayed by a Spanish team that has now beaten them three times in a row.
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