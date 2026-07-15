Mbappé admitió las carencias tácticas y técnicas de Francia. El equipo galo perdió el balón con frecuencia y no remató a puerta en los primeros 80 minutos. España abrió el marcador en el 22’ con un penalti de Digne sobre Yamal, transformado por Oyarzabal, y Porro amplió la ventaja poco antes del descanso.

«No jugamos el partido que queríamos, ni técnica ni tácticamente», admitió Mbappé. «Cuando no haces lo que tienes que hacer en una semifinal del Mundial, no ganas. España se ciñó a su plan de juego y a lo que suele hacer el equipo. Les gusta controlar el balón y el ritmo. Nuestro plan era presionarles arriba para que no pudieran imponer su ritmo.

Ellos controlan mejor el partido. No lo logramos. Fuimos demasiado imprecisos. No les hicimos daño cuando pudimos. Incluso tras recuperar el balón, nuestro primer control no fue suficiente. Y eso lleva a la derrota».



