Fabián Ruiz apunta a la gloria en la Liga de Naciones mientras la campeona del mundo España se prepara para enfrentarse a Inglaterra

España presume de un impresionante historial en el torneo, tras haber alcanzado tres de las últimas cuatro finales y haber sufrido solo una derrota en el tiempo reglamentario en sus últimos 18 partidos de la Nations League.

Subrayando el hambre del equipo por conquistar otro gran título, el excentrocampista del Napoli añadió: "Ese es el reto que tenemos ahora: querer ganar otra vez, seguir ganando. Es muy difícil, pero este equipo tiene lo necesario para conseguirlo, y vamos a por este título con mucho entusiasmo; también lo consideramos muy importante. Esperamos estar entre los cuatro finalistas [de la Nations League]."