AFP
Traducido por
Fabián Ruiz apunta a la gloria en la Liga de Naciones mientras la campeona del mundo España se prepara para enfrentarse a Inglaterra
Los grandes de Europa reanudan la competición
El gran duelo en Wembley marca el primer partido oficial de La Roja desde que superó a Argentina en la final del Mundial de julio. Aquel triunfo histórico hizo que España tuviera simultáneamente el Mundial y la Eurocopa, en un eco de su época dorada entre 2008 y 2012. La visitante llega a Londres con una extraordinaria racha de 38 partidos sin perder en todas las competiciones.
- Getty Images Sport
Ruiz afronta con entusiasmo la renovada lucha por el título
En declaraciones al diario español AS, el centrocampista del Paris Saint-Germain Ruiz insistió en que el vestuario no se dormirá en los laureles tras el verano. Trasladando el mensaje de Luis de la Fuente y el desafío de mantener la élite, el jugador de 30 años dijo: «El seleccionador ya nos ha dicho que el pasado se olvida; es historia, y eso es maravilloso, pero ahora toca centrarse en el presente. Lo más difícil en el fútbol es volver a ganar. Ganar una vez es estupendo, pero hacerlo otra vez es la parte difícil».
La racha invicta alimenta la ambición continental
España presume de un impresionante historial en el torneo, tras haber alcanzado tres de las últimas cuatro finales y haber sufrido solo una derrota en el tiempo reglamentario en sus últimos 18 partidos de la Nations League.
Subrayando el hambre del equipo por conquistar otro gran título, el excentrocampista del Napoli añadió: "Ese es el reto que tenemos ahora: querer ganar otra vez, seguir ganando. Es muy difícil, pero este equipo tiene lo necesario para conseguirlo, y vamos a por este título con mucho entusiasmo; también lo consideramos muy importante. Esperamos estar entre los cuatro finalistas [de la Nations League]."
- ZUMA Press Wire
Un calendario exigente espera a las campeonas del mundo
La historia favorece a España, que ha ganado seis de sus últimos nueve enfrentamientos contra Inglaterra, incluida una victoria por 2-1 en la final de la Eurocopa 2024. El equipo de De la Fuente tratará de proteger su registro impecable antes de afrontar los complicados compromisos del Grupo 3 contra Croacia y Chequia. El resultado bajo el arco de Wembley servirá como una referencia vital para las campeonas del mundo en su intento de asegurarse una plaza en la fase final de la Nations League.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias