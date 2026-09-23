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Fabian Hurzeler, técnico del Brighton, revela el secreto del plan maestro «de la vieja escuela» que permitió al Brighton desmantelar al Arsenal en el Amex
Picoteado por las Gaviotas
El vigente campeón de la Premier League llegó a la costa sur invicto, solo para ser completamente superado por un incansable equipo local. Aunque una victoria del Brighton no era del todo impensable, la magnitud de la paliza sorprendió a muchos, ya que desmanteló sin piedad a un rival deslucido.
En lugar de depender únicamente de complejos sistemas modernos, la base del triunfo se construyó sobre una garra fundamental. El Brighton superó a su rival en todas las facetas, tomó el control desde el principio y aseguró tres puntos memorables. El equipo local ejecutó un plan de partido basado en la agresividad y la intensidad, demasiado para que el campeón pudiera soportarlo.
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Ganando las pequeñas batallas
En declaraciones a talkSPORT, Hurzeler explicó cómo centrarse en lo básico sentó las bases del éxito de su equipo. «Nuestro planteamiento fue centrarnos de verdad en nosotros mismos y nuestro enfoque era querer ganar primero las pequeñas batallas», explicó. «Ganar el primer duelo aéreo, ganar la primera entrada, ganar el primer saque de banda, ganar el primer córner.
»Suena un poco a la vieja escuela, pero realmente ese fue nuestro planteamiento, porque cuando ganas esas pequeñas batallas, te metes en el partido y entonces puedes crear una ocasión más grande. Cuando ganas las pequeñas batallas, los jugadores ganan confianza, generan esa fe en sí mismos y de verdad confían los unos en los otros».
Esta mentalidad agresiva pilló completamente desprevenidos a los visitantes desde el inicio. Un frustrado Mikel Arteta reconoció que su equipo fue superado en los compases iniciales, al admitir que no igualó el deseo de Brighton en el arranque. «Merecieron ganar el partido y es una gran lección para nosotros», admitió el técnico del Arsenal. «Se notaba desde el primer saque de banda, estaba clarísimo».
«Desafiando al establishment»
A pesar de lo contundente de la victoria, Hurzeler se negó a calificar la actuación de impecable y, en su lugar, exigió que su plantilla convierta estos triunfos de prestigio en algo habitual. El técnico, de 33 años, está decidido a llevar a su equipo más allá de sorpresas esporádicas y meterlo en una pelea sostenida. «¿Fue un partido perfecto? No diré que fuera un partido perfecto, hay cosas que mejorar», señaló Hurzeler. «En general, nuestro reto ahora es hacer normales estas actuaciones excepcionales».
Esa ambición se sustenta en una ética de trabajo sin balón innegociable que les permite imponer su voluntad. «Tenemos esta frase: queremos desafiar al establishment», continuó. «Desafiar al establishment no significa desafiarlo en un partido, tienes que desafiarlo cuando no estás jugando contra ellos. Tenemos que ser constantes en nuestras actuaciones».
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Mantener el impulso
Para el Brighton, la tarea pasa ahora por ofrecer este nivel de rendimiento semana tras semana. Tras demostrar que puede desmantelar a la élite de la división, el conjunto de las gaviotas debe asegurarse de que esta intensidad «de la vieja escuela» se convierta en su estándar de referencia. Su capacidad para reproducir esta agresividad determinará si realmente puede alterar la jerarquía de la Premier League esta temporada.
Mientras tanto, el Arsenal afronta un periodo urgente de reflexión después de haber sido claramente superado en trabajo. Arteta debe abordar con qué facilidad sus campeones fueron intimidados sobre el césped y encontrar la manera de recuperar su intensidad. Si el Arsenal quiere completar una defensa exitosa del título, no puede permitirse otra actuación lenta que permita a sus rivales dictar las condiciones del partido.
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