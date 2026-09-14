La contundente victoria a domicilio amplió la impresionante racha del Brighton, que suma siete triunfos y siete porterías a cero en sus últimos diez enfrentamientos ante rivales recién ascendidos. Pese a la exhibición goleadora de su equipo, el técnico se apresuró a advertir de que no había que dejarse llevar.

En declaraciones a BBC Sport tras el pitido final, Hurzeler dijo: "Cada victoria fuera de casa es algo especial en la Premier League. La tarjeta roja nos ayuda. Coventry siempre fue peligroso a balón parado. Mantuvimos la portería a cero, eso es lo más importante, así que en general fue una buena actuación. No marcamos en los primeros minutos, pero lo mantuvimos simple.

"Siempre seremos un equipo muy humilde y que no da nada por sentado. Tenemos que ser humildes en estos momentos y, por supuesto, disfrutarlo juntos. Tenemos buena profundidad de plantilla. Siempre nos presentaremos con nuestra unión".

El técnico alemán también reservó un elogio especial para el capitán del club, Dunk, que marcó un sensacional disparo desde unos 18 metros en jugada: "Siempre sabemos que tiene una gran técnica con la pierna derecha y sabemos que tiene valentía, así que me alegro de que tenga su recompensa".