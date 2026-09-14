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Fabian Hurzeler exige al Brighton que mantenga la humildad pese a la «especial» demolición por 5-0 del Coventry City
Una exhibición despiadada sella la victoria
Charalampos Kostoulas abrió el marcador para el Brighton en el minuto 35 antes de que Malick Yalcouye doblara la ventaja al inicio de la segunda mitad, seguido de una roja directa para Taiwo Awoniyi por un codazo apenas dos minutos después. Pascal Gross transformó después un penalti en el minuto 70, antes de que un sublime disparo lejano de Lewis Dunk y un gol en el tiempo añadido de Yasin Ayari sellaran la goleada. La contundente victoria por 5-0 situó al Brighton en la cuarta plaza de la tabla y elevó su cuenta a 13 goles en sus primeros cuatro partidos.
- Getty Images Sport
El entrenador pide un enfoque con los pies en la tierra
La contundente victoria a domicilio amplió la impresionante racha del Brighton, que suma siete triunfos y siete porterías a cero en sus últimos diez enfrentamientos ante rivales recién ascendidos. Pese a la exhibición goleadora de su equipo, el técnico se apresuró a advertir de que no había que dejarse llevar.
En declaraciones a BBC Sport tras el pitido final, Hurzeler dijo: "Cada victoria fuera de casa es algo especial en la Premier League. La tarjeta roja nos ayuda. Coventry siempre fue peligroso a balón parado. Mantuvimos la portería a cero, eso es lo más importante, así que en general fue una buena actuación. No marcamos en los primeros minutos, pero lo mantuvimos simple.
"Siempre seremos un equipo muy humilde y que no da nada por sentado. Tenemos que ser humildes en estos momentos y, por supuesto, disfrutarlo juntos. Tenemos buena profundidad de plantilla. Siempre nos presentaremos con nuestra unión".
El técnico alemán también reservó un elogio especial para el capitán del club, Dunk, que marcó un sensacional disparo desde unos 18 metros en jugada: "Siempre sabemos que tiene una gran técnica con la pierna derecha y sabemos que tiene valentía, así que me alegro de que tenga su recompensa".
La miseria del Coventry se agrava aún más
La dura derrota supuso un golpe muy dañino para Lampard, al igualar la derrota más abultada de su carrera como entrenador en la Premier League. El desolador resultado deja al Coventry hundido en el fondo de la clasificación, sin un solo punto ni gol en sus primeros cuatro partidos, igualando el indeseado récord de Crystal Palace en la máxima categoría de la temporada 2017-18. En claro contraste, los 13 goles del Brighton marcan su arranque más prolífico de una campaña a lo largo de sus 14 temporadas en la élite inglesa.
- Pro Sports Images
Se avecina una dura prueba copera
Los hombres de Hurzeler centrarán rápidamente su atención en una visita a Old Trafford para enfrentarse al Manchester United en la tercera ronda de la Carabao Cup el miércoles 16 de septiembre. Su solidez en la competición doméstica volverá a ponerse a prueba en la Premier League cuando reciban al vigente campeón, el Arsenal, en el Amex Stadium tres días después. La pegada del Brighton en ataque y la profundidad de su plantilla serán vitales en su intento por conservar su puesto cerca de la parte alta de la tabla.
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