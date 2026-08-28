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Fabian Hurzeler elogia al «profesional» Brighton después de que una contundente victoria sobre el Tromso asegure el billete para la Conference League
Las Gaviotas, dominadoras, sellan su pase
Tras una ida sin goles, el Brighton aseguró su plaza en la fase de grupos europea gracias a una actuación contundente en casa. El conjunto local tomó el control con tres goles en la primera parte antes de cerrar una contundente victoria por 4-0 en el global. Los talentosos adolescentes Kostoulas y Luka Vuskovic acapararon los focos, dominando en la posesión, en los duelos aéreos y en la creación de ocasiones peligrosas.
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Hurzeler elogia una exhibición letal
El técnico alemán elogió el compromiso de su equipo para imponer un ritmo feroz desde el inicio y desarmar a los visitantes. Al explicar los factores clave de la victoria tras el partido, Hurzeler dijo: "El gol tempranero siempre ayuda y creo que hoy tuvimos un planteamiento muy profesional. Mérito de los jugadores, porque presionaron con intensidad y ganaron muchos duelos individuales. Forzaron a Tromso a cometer errores y mantuvimos la portería a cero una vez más.
"Mantuvimos un nivel muy alto con y sin balón y marcamos algunos goles bonitos. El planteamiento que tuvimos fue la clave del éxito. Además, los goles tempraneros ayudan, así que, en líneas generales, fue una actuación muy satisfactoria".
El viaje europeo ilusiona al entrenador
Alcanzar el escenario europeo representa un hito enorme tanto para el desarrollo del club como para la fiel afición del Brighton, según Hurzeler. Al hablar del ambiente eléctrico del Amex y de los retos continentales que les esperan, añadió: "Estoy muy feliz por todo el club y por todos los que han formado parte de ese camino. Además, estoy muy feliz por los jugadores y los aficionados. Crearon otro gran ambiente aquí esta noche. Fue muy enérgico y especial, así que gracias a los aficionados por ello.
"Estamos muy agradecidos por esta oportunidad de jugar en Europa. Sabemos que será un gran desafío al que tendremos que enfrentarnos, pero parece que estamos preparados. La clave será mantener estos estándares y esta intensidad en la Premier League, pero también en Europa. Esperemos estar preparados para eso. Intentaremos dar lo mejor de nosotros, ir partido a partido y ver qué pasa."
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Se avecina la prueba de Stamford Bridge
El Brighton vuelve ahora a centrar su atención en la Premier League para una exigente visita a Stamford Bridge para medirse al Chelsea este fin de semana. Las destacadas actuaciones de Kostoulas y Vuskovic aportan valiosas opciones tácticas y un saludable quebradero de cabeza a la hora de elegir tanto en el ataque como en la zaga de Hurzeler. Mantener este impulso será vital antes de que la plantilla se disperse por el parón internacional, previo a un apretado calendario europeo.
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