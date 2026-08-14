Arsenal mantiene actualmente un pulso con el Aston Villa por el posible fichaje de Konsa. El club del norte de Londres está desesperado por reforzar su defensa, pero se ha topado con un obstáculo importante en forma de una enorme diferencia de valoración.

Los gunners ya han tanteado el terreno con una propuesta formal, pero su oferta inicial se quedó muy lejos de las expectativas del Villa. Los informes indican que la primera oferta del Arsenal, de 30 millones de libras, fue rechazada de inmediato por el conjunto de Midlands. El equipo de Unai Emery pide una cantidad cercana a los 60 millones de libras, exigiendo en la práctica el doble de lo que ofrecieron primero los campeones.



