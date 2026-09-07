La adaptación a la vida en un nuevo club puede ser a menudo una perspectiva intimidante, pero Konsa parece haberse integrado en el entorno del Arsenal con una facilidad extraordinaria. En su debut completo en casa, el exjugador del Aston Villa dio la impresión de ser un veterano curtido en la unidad defensiva de Mikel Arteta. Pese a la presión de un derbi londinense, Konsa brilló junto a Gabriel, aportando la presencia física y la disciplina táctica necesarias para neutralizar a un peligroso ataque del Chelsea, que se había adelantado muy pronto por medio de Morgan Rogers.

Al reflexionar sobre el ambiente y la importancia de la victoria, Konsa no tardó en dar crédito a la afición del Arsenal por su papel en la remontada. "Disfruté muchísimo de la ocasión. Mi primer derbi londinense y me pareció que los aficionados estuvieron fantásticos, soberbios", dijo el defensa. "Se mantuvieron a nuestro lado durante todo el partido; sin ellos, estos encuentros son imposibles. Encajar tan pronto no es bueno, y sé que aquí nos enorgullece mucho dejar la portería a cero, pero me pareció que la reacción fue insuperable, fue fantástica. Eso demuestra el carácter y la mentalidad de este equipo".