Según The Athletic, el Arsenal ha alcanzado un acuerdo de 51 millones de libras más variables con el Aston Villa por el defensa Konsa. El internacional inglés, de 28 años, se despidió el miércoles de sus compañeros en el Villa y tiene previsto pasar el reconocimiento médico el jueves, mientras Mikel Arteta se mueve con rapidez para reforzar sus opciones en defensa tras las lesiones de jugadores clave.

El traspaso avanzó rápidamente después de que se iniciara un diálogo productivo a nivel de propiedad para salvar la diferencia inicial de valoración, ya que el Aston Villa había rechazado previamente una oferta de 30 millones de libras del Arsenal en su intento de obtener una cantidad de 60 millones de libras por el defensa inglés. Con esas diferencias ya resueltas, el trabajo avanza a buen ritmo entre los dos clubes de la Premier League para cerrar la documentación.