Ezequiel Lavezzi se sincera sobre su lucha contra la depresión y cómo Lionel Messi apoyó su recuperación tras su ingreso en una clínica psiquiátrica

Además de encontrar una motivación vital en su familia, el medallista de oro olímpico de 2008 lanzó un poderoso mensaje de perseverancia a quienes están pasando por dificultades similares. Al subrayar el valor de la resiliencia, Lavezzi dijo: "A cualquiera que esté sufriendo le digo que, con humildad y voluntad de luchar, se puede salir adelante".

El exdelantero también destacó la enorme solidaridad que recibió de todo el mundo del deporte, con especial énfasis en su estrecho vínculo con Messi. Al hablar de ese círculo de apoyo, Lavezzi añadió: "El mundo del fútbol estuvo a mi lado en todo momento; mucha gente estuvo ahí para mí, como Messi, Aguero y Paolo Cannavaro. Tengo una amistad especial con Messi; hablamos de todo tipo de cosas, es una persona fantástica".