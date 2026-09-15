Antonio Balasco
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Ezequiel Lavezzi se sincera sobre su lucha contra la depresión y cómo Lionel Messi apoyó su recuperación tras su ingreso en una clínica psiquiátrica
El vacío tras la retirada desencadena una depresión
El delantero argentino se retiró oficialmente del fútbol profesional en diciembre de 2019 tras una última etapa en el Hebei China Fortune de la Superliga china. Durante sus mejores años en Europa, disfrutó de una etapa cargada de títulos en el Nápoles y el Paris Saint-Germain, y conquistó diez grandes trofeos nacionales en Francia. Sin embargo, la repentina pérdida de rutina tras colgar las botas le generó un profundo vacío emocional que derivó en graves problemas de salud mental.
- Antonio Balasco
Lavezzi detalla su ingreso en una clínica
Hablando con franqueza en una entrevista con Prime Video, el exdelantero se sinceró sobre sus días más oscuros, en los que recibió tratamiento psiquiátrico intensivo, y sobre cómo encontró un propósito renovado gracias a la paternidad. Al detallar su difícil proceso de recuperación, Lavezzi explicó: "Cuando dejé de jugar, apareció un vacío y no había nada que lo llenara. Sufrí depresión, fui ingresado en una clínica y actualmente tomo medicación y sigo tratamiento; paso a paso, me estoy recuperando. El nacimiento de mi hijo cambió mi vida: me da muchísima alegría y me hace sentir vivo. Me dio la fuerza para seguir adelante".
Excompañeros de equipo muestran su apoyo
Además de encontrar una motivación vital en su familia, el medallista de oro olímpico de 2008 lanzó un poderoso mensaje de perseverancia a quienes están pasando por dificultades similares. Al subrayar el valor de la resiliencia, Lavezzi dijo: "A cualquiera que esté sufriendo le digo que, con humildad y voluntad de luchar, se puede salir adelante".
El exdelantero también destacó la enorme solidaridad que recibió de todo el mundo del deporte, con especial énfasis en su estrecho vínculo con Messi. Al hablar de ese círculo de apoyo, Lavezzi añadió: "El mundo del fútbol estuvo a mi lado en todo momento; mucha gente estuvo ahí para mí, como Messi, Aguero y Paolo Cannavaro. Tengo una amistad especial con Messi; hablamos de todo tipo de cosas, es una persona fantástica".
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La recuperación continúa
Lavezzi sigue centrado en su rehabilitación a largo plazo bajo supervisión médica, junto con el apoyo cercano de su familia. Su decisión de hablar transmite un mensaje crucial sobre los obstáculos psicológicos a los que los deportistas profesionales se enfrentan con frecuencia al dar el paso a la retirada. Respaldado por su círculo más cercano, el exjugador de 41 años sigue construyendo una etapa más saludable lejos de los terrenos de juego.
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