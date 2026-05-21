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¿Extremo o ‘10’? Brenden Aaronson, estrella de la selección estadounidense, sigue siendo clave para el Leeds tras ganarse a los aficionados que antes le abucheaban en Elland Road
Aaronson regresó al Leeds y ganó la Championship.
Aaronson dejó el Leeds tras el descenso de la Premier League en 2023 y fue cedido al Union Berlin.
El plan no funcionó y el neojerisino volvió a West Yorkshire para buscar el ascenso. Marcó nueve goles y ayudó a los Whites a ganar la Championship con 100 puntos.
Aun así, su presencia no siempre fue bien recibida por la afición, y algunas críticas persisten en la actual campaña de élite. Aaronson trabaja incansablemente para convertir a los escépticos en creyentes.
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La estrella de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos ha destacado por su esfuerzo y sus goles en la temporada 2025-26.
Se ha convertido en un fijo en el Leeds, ha disputado 41 partidos esta temporada y, a principios de año, marcó tres goles contra el Manchester United y el Newcastle.
Aun así, su futuro genera dudas: al delantero de 25 años solo le queda un año de contrato y aún busca afianzarse en un sistema que a veces cambia.
¿Es Aaronson una opción a largo plazo para el Leeds en el último tercio del campo?
Al ser preguntado sobre si Aaronson tiene el nivel suficiente para ser una opción a largo plazo en el centro del campo o en las bandas, el exdefensa del Leeds Gray —quien considera que los Whites ocupan un lugar destacado en las apuestas de la última jornada, mientras los hombres de Farke se preparan para un enfrentamiento potencialmente decisivo contra el West Ham— declaró a GOAL: «En la última década el fútbol ha cambiado: los jugadores son más versátiles y ya no tienen una sola posición fija. Eso es clave para los vestuarios y las plantillas.
Brenden Aaronson puede jugar en varias posiciones y se siente cómodo en todas.
«Cuando volvió al club generó controversia. ¿Lo recibieron bien los aficionados del Leeds? No. Tuvo que recuperar su nivel y ganarse de nuevo su apoyo, pero ahora es clave para el futuro del club».
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Las negociaciones sobre el contrato podrían tener lugar en otra ventana de fichajes.
El Leeds visitará el domingo el London Stadium, donde los locales lucharán por mantenerse en la Premier League. Los Whites ya se salvaron con holgura y podrían acabar la temporada justo por debajo de la mitad de la tabla.
Este verano se espera una nueva reestructuración de la plantilla, con movimientos de entrada y salida en Elland Road. Aaronson, que disputó el Mundial con su país, aspira a un papel relevante en los planes del club para la temporada 2026-27 y siguientes, y ya se ha mostrado dispuesto a negociar su renovación.