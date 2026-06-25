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«¡Extraordinario!»: Jürgen Klopp elogia a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el dúo del siglo, por su impacto en el Mundial
Klopp admira la capacidad de Ronaldo para remontar partidos.
Messi y Ronaldo han sido los protagonistas de este Mundial, reafirmando su estatus como los mejores de todos los tiempos a pesar de su edad. Al técnico de 59 años le impresionó especialmente la reacción de Ronaldo tras las críticas iniciales. Tras un comienzo flojo, la estrella portuguesa se resarció con un doblete en la victoria por 5-0 contra Uzbekistán, convirtiéndose en el máximo goleador de su país en la historia de los Mundiales.
«Como simple espectador, me cautivan porque son los mejores de los últimos diez o quince años», dijo Klopp a Sky Sports. «Tras el primer partido, en el que Cristiano fue muy criticado, volver a la carga a sus 41 años con tanta energía me alegró mucho. Que a su edad aún se preocupe tanto cuando las cosas no salen bien es extraordinario, y su reacción resulta aún más impresionante».
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Análisis del fenómeno de Lionel Messi
Klopp elogió a Messi. El argentino brilló en la victoria 2-0 sobre Austria y dejó boquiabierto al técnico por su eficacia. «Le vi en directo y, al comprobar que recorrió ocho kilómetros, pensé: “Esta es la distancia óptima”. Justo los necesarios para aparecer en el momento decisivo. Pero no todos pueden hacerlo. Imaginen que todos corrieran solo ocho kilómetros», dijo Klopp.
Para Klopp, lo que parece un simple paseo es, en realidad, máxima precisión táctica. «Es extraordinario, una auténtica locura. La gente diría que está paseando, pero yo digo que está escaneando el campo. Lo observaba incluso cuando el balón estaba lejos, solo para ver qué hacía. Creo que mide distancias: “Ahora estoy aquí, ahora me coloco a la derecha, ahora voy al centro”, añadió.
«Contra Austria no fue su partido durante mucho tiempo, pero luego marcó el primero porque podía, el segundo porque quería y falló un penalti, así que se quedó con cinco goles en dos encuentros. Zlatan Ibrahimovic dijo que Messi lleva cinco goles en un Mundial, y él mismo lleva cero en dos Mundiales. Así de sencillo».
Un momento especial desde la banda
Klopp se muestra encantado de vivir esta época y recuerda un encuentro personal en la banda. A pesar de su ilustre carrera, para el alemán aquel momento fue algo especial.
«Es extraordinario vivir esta generación. Es especial. Cuando nos vimos brevemente en la banda y Messi tuvo la amabilidad de incluirnos en la fila de felicitaciones, a mis 59 años, comprendí lo especial que puede ser algo así. Me alegre de ver a mi exjugador Alexis Mac Allister y charlar con él, pero luego apareció Messi y eso es otra cosa”, admitió.
- AFP
Mención especial para Deniz Undav
Además de las superestrellas mundiales, Klopp ha seguido a la selección alemana y, en especial, a Deniz Undav. El delantero del VfB Stuttgart impresionó al marcar el gol de la victoria contra Costa de Marfil. «Su olfato de gol lo distingue: sabe dónde colocarse, tiene gran técnica y define muy bien. El primer gol a Costa de Marfil pareció fácil, pero fue una jugada técnicamente brillante», añadió Klopp.
Sin embargo, se negó a exigir su inclusión en el once de Julian Nagelsmann. «No tiene por qué ser así; esa es una decisión del entrenador. En definitiva, no se le debería comparar con nadie más. Deniz Undav es Deniz Undav, y todos estamos increíblemente contentos de tenerlo con nosotros», concluyó Klopp.