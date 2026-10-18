Kane no tardó en destacar la capacidad de superación de su compañero y señaló que Olise no perdió la concentración pese al duro golpe de su sanción europea. El capitán de Inglaterra explicó que el atacante había marcado la pauta durante la semana y después lo había demostrado sobre el terreno de juego.

«Tanto en los entrenamientos como en el partido de hoy, respondió con una actuación de primer nivel», dijo Kane tras el encuentro. «Me pareció que su respuesta de hoy fue extraordinaria. Ya hemos hablado de lo bien que ha jugado esta temporada y hoy volvió a demostrarlo».

Aunque elogió su fortaleza, el veterano delantero reconoció que al extremo le dolía no poder jugar entre semana.

«Está muy decepcionado, como es lógico. Quiere jugar todos los partidos», añadió Kane. «Después también le dije que se perdería un gran partido el miércoles, y sé que tenía muchas ganas de participar. Así es la vida».



