¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
FC Bayern München v 1. FC Magdeburg - DFB Cup 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Extraño mensaje a Neuer: Siebari tropieza en su examen de alemán

Bayern Múnich vs FC Colonia
Bayern Múnich
FC Colonia
Bundesliga
I. Saibari
M. Neuer
Alemania
Marruecos

La afición del Bayern Múnich se pregunta: la estrella marroquí responde

Próximos partidos
FCB

FCB

Bundesliga

20 nov 2026

KOE

KOE

En un momento en el que aumentan los problemas de lesiones dentro del Bayern de Múnich, uno de los jugadores del equipo acaparó los focos con un comentario poco habitual en un mensaje publicado por su compañero lesionado, encontrándose en el centro de la atención de la afición por su intento de expresar su solidaridad en alemán.

Manuel Neuer, portero del Bayern de Múnich, se había unido a la lista de lesionados del equipo durante la última jornada, después de sufrir una lesión en el partido ante el Mainz que terminó con victoria del club bávaro (2-1).

El guardameta alemán sufrió una rotura en uno de los tendones del pie derecho, y se espera que esté de baja hasta finales del presente año, lo que aumenta los problemas de Aaron Danks, el entrenador que dirige al equipo en ausencia de Vincent Kompany.

Vídeo: ¡fuera de los 30 mejores! Gran conmoción en la clasificación mundial de la liga saudí

  • Amplia reacción ante el comentario de Seibari

    Y pese al aumento de las ausencias, la unidad de los jugadores del Bayern quedó patente en las reacciones a la publicación de Neuer en su cuenta de Instagram, donde el capitán del equipo compartió una foto suya apoyándose en dos muletas y recibió una avalancha de mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación, entre ellos comentarios de sus compañeros actuales y antiguos.

    Entre quienes comentaron estaba el astro marroquí Ismael Saibari, que se incorporó al club alemán el pasado verano y que aún está en los inicios de su proceso de aprendizaje del idioma alemán.

    Según el portal alemán TZ, Saibari intentó expresar su solidaridad con Neuer en alemán y escribió la frase "Gute Besserung wir sein samen".

    Varios seguidores se preguntaron qué significado quería transmitir Saibari, mientras que un aficionado le aconsejó usar Google antes de escribir comentarios en alemán.

    El jugador marroquí, de 25 años, respondió al consejo diciendo: "Intento escribir sin usar Google, pero sin duda lo conseguiré. Gracias por la corrección".

    Lee también: La batalla de las grandes inversiones: el Bernabéu supera al nuevo Camp Nou

  • La explicación del mensaje de Seibari a Neuer

    Según el propio portal alemán, parece que Sibari pretendía escribir la frase "te deseamos una pronta recuperación.. estamos contigo", pero no acertó del todo en su redacción, ya que la escribió con una construcción lingüística poco precisa. A pesar de ello, su intento se ganó el agrado de los aficionados, que a su vez no tardaron en desearle también una pronta recuperación.

    El propio Sibari sufre una lesión que padeció ante el Borussia Dortmund, consistente en una rotura de los ligamentos del tobillo, y se espera que esté de baja durante semanas, al igual que Neuer.

    El guardameta alemán había comentado su lesión en su publicación diciendo: "Una lesión nunca llega en el momento adecuado, pero forma parte del juego", antes de agradecer a sus seguidores las "palabras de ánimo".

    Neuer insistió en que no piensa en rendirse, y añadió: "Ya he pasado por esto antes, y lo superaré también esta vez. A partir de ahora, mi concentración estará por completo en la recuperación".

    Lee también: Las palabras de Hoeness desatan una tormenta: enfado dentro del Bayern por Musiala

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
FCB

FCB

Bundesliga

20 nov 2026

KOE

KOE