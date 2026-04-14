¡Expulsan a Eric García! El defensa del Barcelona ve la tarjeta roja en otra decisión polémica en el partido de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid

Esta polémica expulsión recuerda a la que sufrió el equipo en la ida. Entonces, en el minuto 42, Pau Cubarsi vio la roja por una falta profesional, y Julián Álvarez marcó de falta para dar el 2-0 al Atlético.

Hoy, tras revisar el fuera de juego previo, se confirmó la falta. El analista arbitral Iturralde González explicó en la televisión española: «Primero deben comprobar si es fuera de juego; si no lo es, deben valorar si es una clara ocasión de gol. Si no hay fuera de juego, para mí es más roja que amarilla».