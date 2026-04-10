Según Mundo Deportivo y otros medios españoles, la UEFA ha decidido no designar más esta temporada al árbitro rumano de 41 años para sus competiciones.
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«Expulsados, y con razón, hasta el final de la temporada»: tras el drama en la Liga de Campeones, el FC Barcelona celebra un éxito parcial con su recurso ante la UEFA
Kovacs arbitró el martes el partido de ida de cuartos entre Barcelona y Atlético, pero tuvo un desempeño desafortunado. Mostró amarilla a Pau Cubarsi por una falta clara de último recurso y solo lo expulsó tras la intervención del VAR.
En el minuto 54, el portero del Atlético, Juan Musso, lanzó un saque de puerta a Marc Pubill, quien lo detuvo con la mano y repitió el saque. «Para mí es una clara tarjeta amarilla-roja y un penalti», afirmó el técnico del Barcelona, Hansi Flick, y apuntó al árbitro de vídeo alemán Christian Dingert. «Tiene que decir: "Míralo"». Pero no lo hizo, así que: «Gracias a Alemania».
- AFP
¿La UEFA destituyó a Kovacs por errores en el partido del Barça?
Finalmente, el club catalán presentó una protesta ante la UEFA y exigió, entre otras medidas, la suspensión de Dingert y «el acceso a las comunicaciones de los árbitros, así como el reconocimiento oficial de los errores y las medidas correspondientes».
No obstante, no está claro si esa protesta motivó la exclusión de Kovacs de las competiciones de la UEFA hasta final de temporada; podría ser que, de acuerdo con una lista interna, la federación ya hubiera decidido no volver a designarlo.
Para el exárbitro de la Bundesliga Manuel Gräfe, en cambio, la destitución de Kovacs es una consecuencia lógica. En una publicación en X, este hombre de 52 años enumeró los errores que, en su opinión, cometió el rumano durante el partido y concluyó: «Ahora está bien que la UEFA lo haya excluido hasta el final de la temporada».