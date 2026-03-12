«Expuesto como novato táctico»: la prensa inglesa critica al Manchester City «destrozado» por el Real Madrid y ridiculiza a Pep Guardiola

Guardiola y compañía fueron literalmente «destrozados» por el Real Madrid, escribió The Telegraph. Y The Guardian opinó que el club de la Premier League fue «aplastado» por el Real Madrid con toda justicia y que Guardiola quedó «en evidencia como novato táctico» debido a su orientación ofensiva.

Según The Sun, el City se enfrenta a un «abismo» antes del partido de vuelta de la próxima semana en Mánchester (martes, 21:00 h/DAZN). El segundo clasificado de la Premier League corre el riesgo de caer ante el Real Madrid por tercera vez consecutiva en la máxima competición europea.