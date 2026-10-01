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«¡Explotación ilícita!»: por qué Erling Haaland lleva a una gran aerolínea a los tribunales por un anuncio viral sobre una coleta
Haaland emprende acciones legales contra Norwegian Air Shuttle
La superestrella noruega Erling Haaland ha iniciado acciones legales contra la aerolínea Norwegian Air Shuttle ASA después del Mundial. Según VG Sports y Dagbladet, el bufete Schjodt presentó una demanda formal ante el Tribunal de Distrito de Oslo en nombre del delantero del Manchester City y de la empresa británica York Promotions Ltd.
La demanda sostiene que la compañía aérea explotó de forma ilícita las características comerciales y las marcas registradas de Haaland para comercializar billetes de avión durante el torneo.
Está prevista para el viernes 9 de octubre una vista de planificación por videoconferencia dirigida por el tribunal.
- NTB
El anuncio eliminado de la coleta está en el centro de la disputa legal
La disputa se centra en promociones en redes sociales publicadas en Instagram y TikTok durante la campaña de Noruega en el Mundial. Según VG Sports y Dagbladet, Norwegian Air Shuttle compartió una imagen que mostraba uno de sus aviones editado digitalmente con el reconocible peinado de coleta rubia de Haaland, junto al texto: "Nunca habíamos parecido tan noruegos".
Las publicaciones fueron eliminadas tras una intervención legal, pero la aerolínea defendió sus acciones como una broma desenfadada en redes sociales.
"Es cierto que hemos recibido una demanda que no entendemos", declaró el responsable de prensa de Norwegian, Eivind Hammer Myhre. "Es una pena que los ánimos de apoyo se hayan encontrado con demandas, pero esperamos un diálogo razonable para que también se nos permita animar a nuestros héroes deportivos comunes en el futuro".
Expertos legales respaldan la postura del delantero sobre la propiedad intelectual
Según VG Sports, el profesor Tore Lunde, experto en derecho del marketing de la Universidad de Bergen, cree que Haaland cuenta con una sólida base legal en virtud de la Ley de Marketing de Noruega y de las normas de protección de la personalidad. Los expertos en derecho señalan precedentes del Tribunal Supremo que protegen la imagen de los deportistas frente a la comercialización corporativa no autorizada.
La demanda llega después de que Haaland marcara siete goles durante la trayectoria de Noruega hasta los cuartos de final del Mundial, donde derrotó a Brasil antes de perder contra Inglaterra.
Los abogados subrayan que no proteger las marcas registradas corre el riesgo de sentar precedentes comerciales perjudiciales.
- AFP
El foco se traslada al césped mientras Noruega prepara el duelo ante Gales
A pesar de los procedimientos judiciales en curso en Oslo, Haaland sigue con la selección noruega en Cardiff. El equipo de Stale Solbakken se enfrenta a Gales el jueves por la noche en la Liga de Naciones de la UEFA, mientras busca dar continuidad a su impulso del verano.
Norwegian Air Shuttle espera resolver la disputa mediante un diálogo extrajudicial antes de la vista formal de octubre.
Haaland aspira a mantener sobre el terreno de juego su prolífico registro goleador con la selección.
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