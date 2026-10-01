La superestrella noruega Erling Haaland ha iniciado acciones legales contra la aerolínea Norwegian Air Shuttle ASA después del Mundial. Según VG Sports y Dagbladet, el bufete Schjodt presentó una demanda formal ante el Tribunal de Distrito de Oslo en nombre del delantero del Manchester City y de la empresa británica York Promotions Ltd.

La demanda sostiene que la compañía aérea explotó de forma ilícita las características comerciales y las marcas registradas de Haaland para comercializar billetes de avión durante el torneo.

Está prevista para el viernes 9 de octubre una vista de planificación por videoconferencia dirigida por el tribunal.