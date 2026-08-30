Getty Images Sport
Traducido por
Explicado: por qué no se anuló el segundo gol del Manchester United contra el Ipswich Town pese a la mano de Harry Maguire
Un momento polémico en Old Trafford
El Manchester United ha sumado sus primeros puntos de la temporada 2026/27 con una cómoda victoria por 5-2 sobre el Ipswich Town, pero el partido estuvo marcado por una controvertida decisión arbitral.
Según una información de The Independent, Maguire pareció tocar el balón con la mano en la jugada previa al decisivo segundo gol. El defensa se hizo con la posesión usando el brazo antes de sacar un disparo que rebotó en Jacob Greaves y acabó en la red.
Muchos esperaban que el gol fuera anulado de inmediato. En cambio, tras una revisión del VAR, el árbitro concedió el gol al equipo local, lo que provocó una gran confusión dentro del estadio y abrió interrogantes sobre la aplicación exacta del reglamento.
- Getty Images Sport
Explicación oficial de la Premier League
Tras el incidente, el centro de partidos de la Premier League emitió rápidamente un comunicado para aclarar el motivo exacto de la decisión. Los árbitros determinaron que, como Maguire no marcó directamente el gol, la mano accidental no podía ser sancionada con el marco reglamentario actual.
El centro de partidos explicó: "La decisión del árbitro de conceder gol al Manchester United fue revisada y confirmada por el VAR, al considerarse que Maguire no fue el goleador inmediato tras una mano accidental". El VAR añadió: "Es un gol en propia puerta y la mano accidental no es sancionable, así que recomendamos conceder el gol".
Análisis de las reglas específicas del balonmano
Las Reglas de Juego establecen que un jugador comete una infracción si marca en la portería rival directamente con la mano o el brazo, o inmediatamente después de que el balón le haya tocado la mano o el brazo.
Sin embargo, hubo factores atenuantes que permitieron que el gol subiera al marcador. Las reglas aclaran excepciones cuando el gol no es inmediato, lo marca un compañero o deriva en un gol en propia puerta. La redacción específica establece que no es infracción si el "balón no entra en la portería; sin embargo, la acción de un defensor da lugar a un 'gol en propia puerta'". Gary Neville admitió que la norma tendrá que revisarse tras el incidente.
- Getty Images Sport
Avanzando para el Manchester United
El Manchester United ha cobrado ahora un impulso crucial con esta contundente victoria, impulsada en gran medida por el hat-trick de Bruno Fernandes y por el quinto gol de Bryan Mbeumo. El club buscará trasladar esta capacidad ofensiva a sus próximos partidos de la fase de liga de la Champions League. Mientras tanto, los organismos arbitrales podrían afrontar una mayor presión de los clubes para revisar la redacción de la regla de la mano accidental de cara a los partidos de la próxima semana.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias