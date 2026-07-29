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Explicado: por qué Mateus Fernandes, de 85 millones de libras, se quedó fuera del duelo del Tottenham con el Sydney FC en medio de los rumores de lesión
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Preocupación por el nuevo fichaje
Los aficionados del Tottenham estaban, como es lógico, inquietos cuando se publicaron las alineaciones para el amistoso del miércoles contra un equipo de la A-League, y el fichaje de 85 millones de libras Fernandes no aparecía por ninguna parte. El centrocampista de 22 años se ha convertido rápidamente en el punto focal de la reconstrucción veraniega de los Spurs bajo las órdenes de Roberto De Zerbi, y su ausencia desató de inmediato el temor a que la maldición de las lesiones del club hubiera golpeado de nuevo. Estas preocupaciones aumentaron después de que salieran a la luz imágenes de una reciente sesión de entrenamiento en Australia, en las que parecía verse al exjugador del West Ham observando desde la banda mientras sus compañeros se ejercitaban.
Sin embargo, parece que la decisión de dejar fuera a Fernandes fue una medida de precaución más que una respuesta a una lesión grave, según The Standard. La exigencia de una dura gira global de pretemporada, unida a las altas demandas tácticas de De Zerbi, ha llevado al cuerpo técnico a adoptar un enfoque cauteloso con sus principales activos.
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De Zerbi adopta un enfoque prudente
La exclusión de Fernandes forma parte de una estrategia más amplia de De Zerbi, que está decidido a evitar la pesadilla de la enfermería que lastró al club la temporada pasada. El técnico italiano sabe que no puede permitirse perder a sus mejores jugadores antes incluso de que empiece la competición.
Fernandes no fue la única estrella de alto perfil protegida durante el duelo contra el Sydney FC, ya que De Zerbi optó por dejar fuera a varias otras figuras veteranas para gestionar sus cargas de trabajo. Destiny Udogie, James Maddison y Jan Paul van Hecke también se quedaron fuera de la convocatoria para el partido en el Allianz Stadium, lo que indica una política de rotaciones sistemática más que contratiempos físicos aislados. Al rotar a sus pesos pesados, De Zerbi está tratando de construir poco a poco el estado físico del equipo, al tiempo que brinda oportunidades a los jugadores más jóvenes para impresionar.
El impresionante inicio de Fernandes en el Tottenham Hotspur
Fernandes causó un impacto inmediato tras su salida del London Stadium, al marcar en su debut no oficial con un momento de pura calidad. Anotó una volea maravillosa en la victoria por 1-0 sobre el MK Dons la semana pasada, antes de que el equipo pusiera rumbo a Australia.
La dinámica continuó durante la llegada del club a Oceanía, donde fue utilizado como suplente en la segunda parte para mantener su ritmo de competición. Después entró en el minuto 62 contra el Auckland FC el domingo, en un partido en el que el Tottenham completó un cómodo triunfo por 2-0 ante una cifra récord de público en el Eden Park gracias a los goles de Dane Scarlett y Richarlison.
- AFP
Buenas noticias sobre Tonali
Mientras Fernandes observaba desde la grada, hubo una noticia muy positiva para el Tottenham en relación con su otra gran incorporación del verano. Había cierta preocupación por que Sandro Tonali, fichaje récord del club, que llegó procedente del Newcastle por 100 millones de libras el mes pasado, se quedara fuera ante el Sydney FC después de no haber sido incluido en absoluto en la convocatoria para medirse al Auckland. Afortunadamente para los aficionados de los Spurs, esos temores se disiparon rápidamente cuando se confirmó la lista para el partido, con Tonali entre los suplentes.
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