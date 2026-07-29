Los aficionados del Tottenham estaban, como es lógico, inquietos cuando se publicaron las alineaciones para el amistoso del miércoles contra un equipo de la A-League, y el fichaje de 85 millones de libras Fernandes no aparecía por ninguna parte. El centrocampista de 22 años se ha convertido rápidamente en el punto focal de la reconstrucción veraniega de los Spurs bajo las órdenes de Roberto De Zerbi, y su ausencia desató de inmediato el temor a que la maldición de las lesiones del club hubiera golpeado de nuevo. Estas preocupaciones aumentaron después de que salieran a la luz imágenes de una reciente sesión de entrenamiento en Australia, en las que parecía verse al exjugador del West Ham observando desde la banda mientras sus compañeros se ejercitaban.

Sin embargo, parece que la decisión de dejar fuera a Fernandes fue una medida de precaución más que una respuesta a una lesión grave, según The Standard. La exigencia de una dura gira global de pretemporada, unida a las altas demandas tácticas de De Zerbi, ha llevado al cuerpo técnico a adoptar un enfoque cauteloso con sus principales activos.