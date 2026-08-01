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Explicado: por qué Marcus Rashford no está en el amistoso de pretemporada del Manchester United contra el Atlético de Madrid
Vuelven los descansos obligatorios
Rashford se vio obligado a perderse el partido del United contra el Atlético en Estocolmo este sábado mientras completa un descanso obligatorio tras el Mundial. Según la normativa, los jugadores disponen de un periodo de descanso obligatorio de tres semanas después de su último partido en Norteamérica con Inglaterra. El delantero de 28 años se prepara ahora para volver a entrenarse y recuperar su condición física de cara a la nueva temporada.
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El futuro de Rashford, bajo los focos
El futuro del delantero en Old Trafford vuelve a estar en el punto de mira tras la conclusión de su cesión en el Barcelona, que no se tradujo en un acuerdo permanente. Pese a ayudar al gigante español a conquistar el título de Liga, el club catalán optó por fichar a Anthony Gordon procedente del Newcastle United en su lugar.
La situación se complicó aún más después de que una cláusula de rescisión de 40 millones de libras reservada exclusivamente a clubes de la Premier League expirara sin que se presentara ninguna oferta formal. Los dirigentes del Manchester United siguen deseando dar salida al jugador para rebajar su salario de 325.000 libras semanales, aunque ningún pretendiente ha igualado su tasación.
Mientras tanto, la relación del jugador con el cuerpo técnico ha mejorado tras la salida de Ruben Amorim, que le había apartado de la dinámica del primer equipo. El nombramiento de Michael Carrick como entrenador le ha brindado ahora la oportunidad de demostrar su valor.
Carga salarial y punto muerto
Cualquier posible salida de Rashford requerirá concesiones importantes tanto en el precio del traspaso como en las pretensiones salariales del propio jugador para dejar Old Trafford. La decisión del Barcelona de no hacer permanente su fichaje, unida al discreto interés a nivel nacional, deja opciones limitadas a la jerarquía del club. Resolver este estancamiento será clave para mantener la estabilidad financiera y la armonía en el vestuario del United.
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Integración en la gira por Irlanda
Está previsto que Rashford se incorpore en breve a sus compañeros para la próxima concentración de pretemporada del club en Irlanda. Podría reaparecer en el amistoso de alto perfil contra el Leeds United en Croke Park de Dublín el 12 de agosto. El encuentro servirá como una prueba esencial de su estado físico y de su situación en la plantilla a las órdenes de Carrick antes del inicio oficial de la temporada.
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