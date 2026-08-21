El bloqueo de la retransmisión en el Bernabéu se produce en medio de la fricción continua entre el Real Madrid, los organizadores de LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El Real Madrid sigue manteniendo una postura firme contra varios aspectos de la gobernanza del fútbol nacional, incluida la normativa comercial sobre los medios. Por su parte, el CTA sostiene que las reglas se aplican por igual a todos los clubes, y que la iniciativa ya se probó en la jornada inaugural antes de una implantación más amplia a partir de la jornada 10.