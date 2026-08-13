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Explicado: por qué el Fulham renunció a la tanda de penaltis del Trofeo Costa del Sol contra el Málaga
El Fulham pierde la tanda de penaltis de pretemporada
El Fulham se negó sorprendentemente a participar en la tanda de penaltis decisiva contra el Málaga en el Trofeo Costa del Sol después de que su amistoso de pretemporada terminara con empate 2-2 en el estadio de La Rosaleda el miércoles por la noche. La repentina decisión del Fulham estuvo motivada por la ausencia de una cláusula sobre la tanda de penaltis en el contrato del partido y por un calendario de vuelo de regreso a Inglaterra excepcionalmente ajustado. Esta negativa obligó a los organizadores a conceder directamente a los anfitriones la 36.ª edición del trofeo sin que se lanzara un solo penalti.
- ZUMA Press Wire
Los planes de viaje generan confusión
La confusión comenzó cuando el empate tardío del Málaga llegó desde el punto de penalti en los últimos minutos de la segunda parte, con Eneko Jauregi transformando la pena máxima tras una mano. Según la confirmación de responsables del Málaga, el conjunto inglés insistió en que una tanda de penaltis no formaba parte del acuerdo inicial para el amistoso. Además, alargar el partido amenazaba con alterar el ajustado plan de viaje de los visitantes, ya que necesitaban dirigirse directamente al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a Londres.
Arbeloa, destituido en medio del caos
La tensión se desbordó en la banda cuando el nuevo entrenador del Fulham, Alvaro Arbeloa, vio la tarjeta roja por parte del árbitro por protestar de forma vehemente una decisión arbitral. Tras el pitido final, los jugadores del Fulham pasaron varios minutos hablando con los árbitros antes de acabar marchándose al vestuario entre los abucheos de los 17.179 espectadores locales. La decisión provocó la inusual imagen de un Málaga levantando el trofeo sin tener que resolver la eliminatoria en la tanda de penaltis.
- ZUMA Press Wire
El estreno del Chelsea pone a prueba su preparación
Este compromiso de pretemporada en España sirve como un material de evaluación crucial para que Arbeloa perfeccione la estructura táctica de su equipo de cara a la temporada oficial. Fulham tiene previsto disputar su último amistoso de pretemporada ante el conjunto alemán Stuttgart antes de centrar por completo su atención de nuevo en la competición doméstica. La verdadera prueba de la preparación táctica y mental del Fulham llegará cuando arranque su campaña de la Premier League contra el rival del oeste de Londres Chelsea a finales de agosto.
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