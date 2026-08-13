Explicado: por qué el Fulham renunció a la tanda de penaltis del Trofeo Costa del Sol contra el Málaga

El Fulham se negó sorprendentemente a participar en la tanda de penaltis decisiva contra el Málaga en el Trofeo Costa del Sol después de que su amistoso de pretemporada terminara con empate 2-2 en el estadio de La Rosaleda el miércoles por la noche. La repentina decisión del Fulham estuvo motivada por la ausencia de una cláusula sobre la tanda de penaltis en el contrato del partido y por un calendario de vuelo de regreso a Inglaterra excepcionalmente ajustado. Esta negativa obligó a los organizadores a conceder directamente a los anfitriones la 36.ª edición del trofeo sin que se lanzara un solo penalti.