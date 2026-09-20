Mark Pain
Traducido por
Explicado: Por qué Declan Rice evitó la tarjeta roja por DAR UNA PATADA a Malick Yalcouye en la humillante derrota del Arsenal ante el Brighton
Rice evita una expulsión tardía en el Amex
El Arsenal sufrió una dura derrota por 3-0 en la costa sur este sábado, poniendo fin a su inicio perfecto de campaña. Los goles de Pascal Gross, Charalampos Kostoulas y Chema Andres sellaron una cómoda victoria para el Brighton, al tiempo que permitieron al Manchester City superar a los gunners en lo más alto de la Premier League.
En los últimos instantes del encuentro, la frustración del Arsenal se desbordó. Rice golpeó a Yalcouye, lo que llevó al árbitro Darren England a mostrarle una tarjeta amarilla. Los jugadores del Brighton protestaron con vehemencia pidiendo una expulsión, pero, según se informa, el oficial del VAR Timothy Wood revisó el choque y optó por no elevar la sanción señalada sobre el terreno de juego.
- Crystal Pix
El VAR explica la decisión controvertida
Tras el partido, la Premier League ofreció detalles sobre el proceso arbitral que permitió a Rice seguir sobre el césped. Según talkSPORT, el VAR determinó que las acciones del centrocampista simplemente no cumplían los criterios para una tarjeta roja.
La revisión concluyó que el incidente no tenía la gravedad necesaria para ser clasificado como conducta violenta. En su lugar, los árbitros catalogaron la patada tardía como «un gesto de rabieta, como mucho», lo que permitió que se mantuviera la amonestación inicial.
Este veredicto frustró a una parte de la afición en redes sociales. Muchos seguidores establecieron comparaciones directas con un reciente derbi de Mánchester, al señalar que Phil Foden fue expulsado por una acción similar sobre Bruno Fernandes apenas una semana antes.
Shearer defiende la convocatoria en medio de una tendencia creciente
Los comentaristas coincidieron en gran medida con el veredicto de los árbitros y consideraron la patada tardía una infracción menor, más que una agresión malintencionada. En declaraciones a BBC Match of the Day, el exdelantero de la Premier League Alan Shearer respaldó la gestión de Inglaterra en la situación.
«Esto fue frustración por parte de Declan Rice. Yalcouye le da un pequeño empujón ahí y sí creo que el árbitro acierta. Le saca una tarjeta amarilla», explicó Shearer. «No creo que fuera demasiado agresivo, no arremetió contra él, así que creo que el árbitro acertó, aunque resume un poco el día del Arsenal».
Sin embargo, este momento tenso pone de relieve un tema recurrente en las actuaciones recientes de Rice. Durante la trabajada victoria del Arsenal por 2-1 sobre el Chelsea, el centrocampista provocó un acalorado cara a cara con Morgan Rogers tras cometer una zancadilla táctica para frenar un contraataque en los últimos minutos.
- Mark Pain
Arteta se prepara para una racha crucial
El Arsenal debe recomponerse durante el parón internacional mientras busca recuperar su posición en lo más alto de la Premier League. Evitar una larga sanción para Rice es un impulso enorme para Arteta, ya que garantiza que su centrocampista clave siga siendo seleccionable para un tramo doméstico crucial que se avecina.
Cuando regrese el fútbol de clubes, el Arsenal afrontará partidos consecutivos de liga contra Leeds United, Nottingham Forest y Everton. El Arsenal necesitará desesperadamente la presencia dominante de Rice en el centro del campo mientras trata de reaccionar rápidamente tras su desastroso viaje a la costa sur.
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