Explicado: Por qué Declan Rice evitó la tarjeta roja por DAR UNA PATADA a Malick Yalcouye en la humillante derrota del Arsenal ante el Brighton

El Arsenal sufrió una dura derrota por 3-0 en la costa sur este sábado, poniendo fin a su inicio perfecto de campaña. Los goles de Pascal Gross, Charalampos Kostoulas y Chema Andres sellaron una cómoda victoria para el Brighton, al tiempo que permitieron al Manchester City superar a los gunners en lo más alto de la Premier League.

En los últimos instantes del encuentro, la frustración del Arsenal se desbordó. Rice golpeó a Yalcouye, lo que llevó al árbitro Darren England a mostrarle una tarjeta amarilla. Los jugadores del Brighton protestaron con vehemencia pidiendo una expulsión, pero, según se informa, el oficial del VAR Timothy Wood revisó el choque y optó por no elevar la sanción señalada sobre el terreno de juego.



