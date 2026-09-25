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Explicada la «única manera» en que Brian Brobbey se convierte en objetivo de fichaje del Manchester United, mientras Jimmy Floyd Hasselbaink analiza las cualidades propias del mejor delantero de la Premier League del Sunderland
Se planteó el traspaso de Brobbey al Manchester United por 50 millones de libras
Michael Carrick ha estado utilizando a la estrella brasileña Matheus Cunha como 'falso nueve' esta temporada, con Benjamin Sesko, el único delantero sénior reconocido en la plantilla del United, viéndose obligado a asumir un papel de revulsivo desde el banquillo.
Se ha sugerido que el Manchester United podría intentar añadir más pólvora a sus filas en los próximos mercados. Ya hubo rumores de interés en Brobbey antes del Mundial de 2026, después de que el corpulento ex del Ajax disfrutara de una productiva campaña de debut en el Stadium of Light, en la que logró siete goles y la clasificación europea.
En un momento dado se habló de un traspaso de 50 millones de libras (66 millones de dólares), y el Sunderland podía sacar un importante beneficio por un jugador al que fichó por solo 17 millones de libras (22 millones de dólares). No se cerró ningún acuerdo, pero Brobbey sigue llamando la atención, con un hat-trick en su partido liguero más reciente contra el Manchester City.
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Qué tiene que pasar para que Brobbey fiche por el Manchester United
Hay motivos para pensar que el jugador de 24 años todavía puede dar mucho más, y sus cualidades podrían venirle muy bien al Manchester United en el último tercio del campo. Sin embargo, Hasselbaink dijo a GOAL, en una conversación en asociación con MrQ, al ser preguntado por si podía ver a Brobbey fichando por un club de élite: «Es un tipo de nueve diferente.
«La única manera en la que puedo verle, por ejemplo, en el Manchester United es si el Manchester United se convierte en un equipo realmente dominante, que tenga el 60 por ciento de la posesión, que juegue el 80 o el 85 por ciento del tiempo en campo rival. Entonces es muy bueno.
«También hace el trabajo para el Sunderland, no me malinterpretes. Pero su mayor virtud es aguantar el balón y asociar a los demás. Y si puedes hacer eso cerca del área rival, tienes un problema. Así que sí puedo verlo si el Manchester United se convierte en un equipo realmente dominante».
El exinternacional neerlandés Hasselbaink añadió, al ser preguntado si hay alguien mejor en la Premier League haciendo lo que mejor hace Brobbey: «No, aguanta el balón realmente, realmente bien. Da igual lo grande que sea el central. Cuando empiezan a pelear con él, gana».
Por qué Brobbey podría ser perfecto para el Manchester United
Uno de los que podría ver a Brobbey poniendo rumbo a Old Trafford es Matt Kilgallon. El exdefensa del Sunderland ya habló anteriormente con GOAL sobre un posible acuerdo de traspaso: “Es una locura, ese Brobbey. Le vi con Holanda y parece una amenaza absoluta. El Manchester United, quiero decir, el Sunderland, no puede rechazarlo. Duplicas tu dinero y algo más, y Brobbey va a decir: ‘El Manchester United no llama a tu puerta muy a menudo, ¿verdad?’
“Probablemente se irá y dejará el Sunderland, por mucho que parezca que ha estado disfrutando de su fútbol en el noreste de Inglaterra, creo que estaría diciendo: ‘es mi oportunidad de irme’. Y se lo ha ganado, ¿no? Lo ha dado todo por el Sunderland y ha estado absolutamente fantástico para ellos. Se ha ganado el derecho a que la gente hable de él.
“Si de verdad quiere ese movimiento al Manchester United, creo que el Sunderland dirá: ‘no nos interpondremos en su camino’. Probablemente intentarán sacar un poco más de dinero del Manchester United y dirán: ‘adelante, chaval’. Creo que todavía es muy joven, ¿no? Sería un gran fichaje para el Manchester United”.
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El Sunderland no tiene ninguna presión para desprenderse de Brobbey
El Sunderland tiene a Brobbey atado con un contrato hasta el verano de 2029, por lo que no está bajo ninguna presión para venderlo ni para escuchar ofertas de clubes rivales. Quiere beneficiarse de la considerable presencia del neerlandés durante el mayor tiempo posible.
Sin embargo, sus servicios pueden resultar difíciles de retener si mantiene una trayectoria ascendente en su carrera, ya que sus próximas apariciones con su club y su selección están llamadas a situarlo cada vez más cerca del escaparate mundial.
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