Michael Carrick ha estado utilizando a la estrella brasileña Matheus Cunha como 'falso nueve' esta temporada, con Benjamin Sesko, el único delantero sénior reconocido en la plantilla del United, viéndose obligado a asumir un papel de revulsivo desde el banquillo.

Se ha sugerido que el Manchester United podría intentar añadir más pólvora a sus filas en los próximos mercados. Ya hubo rumores de interés en Brobbey antes del Mundial de 2026, después de que el corpulento ex del Ajax disfrutara de una productiva campaña de debut en el Stadium of Light, en la que logró siete goles y la clasificación europea.

En un momento dado se habló de un traspaso de 50 millones de libras (66 millones de dólares), y el Sunderland podía sacar un importante beneficio por un jugador al que fichó por solo 17 millones de libras (22 millones de dólares). No se cerró ningún acuerdo, pero Brobbey sigue llamando la atención, con un hat-trick en su partido liguero más reciente contra el Manchester City.