Explicación: Por qué NO le mostraron tarjeta roja a Jude Bellingham por taparse la boca al hablar con Jordan Ayew durante el empate de Inglaterra ante Ghana en el Mundial

La polémica sobre Bellingham surge de una norma del Mundial 2026 que permite expulsar a un jugador si se tapa la boca al hablar con un rival. La medida, impulsada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se adoptó tras la sanción de seis partidos a Gianluca Prestianni, del Benfica, por conducta homófoba este año.

La norma busca responsabilidad y respeto en el campo. Infantino afirmó: «Se trata de respeto. Si no tienes nada que ocultar, no te tapas la boca al hablar. Las reglas están claras para todos».