Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Egypt Mbappesocial gfx/ Getty Images
Adhe Makayasa

Traducido por

Explicación: Por qué los jugadores de Egipto vieron un penalti de Kylian Mbappé en un portátil justo antes de la tanda de penaltis del Mundial contra Australia

Egipto
K. Mbappe
Australia vs Egipto
Australia
M. Ryan
World Cup

El cuerpo técnico de Egipto usó análisis modernos para preparar su histórica victoria en la fase eliminatoria del Mundial ante Australia en Dallas. Justo antes de los penaltis, los jugadores se reunieron alrededor de un portátil para ver imágenes del astro del Real Madrid Kylian Mbappé frente al portero de los Socceroos, Mat Ryan.

  • Imágenes del estudio sobre los faraones

    El cuerpo técnico egipcio se reunió de urgencia antes de los penaltis para analizar los movimientos de Ryan. Revisaron en un portátil un fragmento del partido que el Real Madrid empató 2-2 contra el Levante el 17 de enero, centrados en el penalti del minuto 58. Aunque el portero australiano intentó desestabilizar a Mbappé con movimientos exagerados sobre la línea de gol, el delantero francés se mantuvo imperturbable, engañó a Ryan y luego imitó sus gestos para celebrar el gol.


    • Anuncios
  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH88-AUS-EGYAFP

    El cuerpo técnico analiza las tendencias de los porteros

    La meticulosa preparación destacó el análisis de datos cada vez más detallado que ya es habitual en el fútbol de élite. En lugar de dejar la tanda de penaltis al azar, el cuerpo técnico de Egipto pidió a sus lanzadores que estudiaran la posición, los movimientos y los tiempos de reacción de Ryan bajo presión. Esta breve charla les dio claridad mental, les aisló del ruido y les permitió centrarse en imitar la ejecución decisiva de los mejores delanteros del mundo.

  • El plan de cambio de última hora sale mal

    El análisis estratégico del vídeo fue clave tras el cambio de portero de Australia en el 119’, cuando retiró a Patrick Beach. Como Egipto había analizado las tendencias de Ryan en un portátil, el veterano no detuvo ningún penalti. Según Reuters, el experto en psicología de los penaltis, Geir Jordet, afirmó que la ejecución rápida de Mbappé tras el silbato muestra que la confianza vence a la rutina.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FBL-WC-2026-MATCH88-AUS-EGYAFP

    Se avecina un difícil partido de eliminatoria

    Egipto debe ahora plasmar la precisión que ha demostrado en sus preparativos, planificados desde el ordenador portátil, en un partido monumental y espectacular de octavos de final contra la vigente campeona, Argentina, que se clasificó por los pelos tras un caótico y emocionante encuentro con cinco goles contra Cabo Verde. Para lograr otra sorpresa histórica, necesitará una disciplina defensiva impecable, combinada con la brillantez de su carismático capitán en las jugadas de transición, para desmontar a los grandes favoritos del torneo.

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Egipto crest
Egipto
EGY