La meticulosa preparación destacó el análisis de datos cada vez más detallado que ya es habitual en el fútbol de élite. En lugar de dejar la tanda de penaltis al azar, el cuerpo técnico de Egipto pidió a sus lanzadores que estudiaran la posición, los movimientos y los tiempos de reacción de Ryan bajo presión. Esta breve charla les dio claridad mental, les aisló del ruido y les permitió centrarse en imitar la ejecución decisiva de los mejores delanteros del mundo.