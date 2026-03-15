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Explicación: Por qué Lionel Messi no jugó el último partido del Inter Miami en la MLS
Rotaciones en la plantilla de los Herons
Messi no fue el único nombre destacado que brilló por su ausencia en la alineacióndel Inter Miami en su cuarto partido de la temporada 2026 de la MLS. Rodrigo De Paul, figura clave tanto en el centro del campo del Miami como en el de la selección argentina, tampoco figuraba ni en el once inicial ni en el banquillo. Ante la ausencia de los campeones del mundo, Luis Suárez disfrutó de su primera titularidad de la temporada. El veterano delantero uruguayo lideró la línea de ataque, pero sin el apoyo de su compañero de siempre, Messi, le costó crear ocasiones. El empate deja al actual campeón de la MLS Cup con siete puntos en sus cuatro primeros partidos, un comienzo respetable a pesar de la frustración del empate del sábado.
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El cuerpo técnico explica la decisión tomada de forma conjunta
El segundo entrenador, Javier Morales, confirmó los motivos de esta decisión durante la rueda de prensa posterior al partido. «Son decisiones que debemos tomar como cuerpo técnico», explicó Morales a los periodistas. «Últimamente hemos estado jugando muchos partidos —los miércoles, los sábados— y se avecina un partido en casa muy importante, por lo que Javier y el cuerpo técnico consideraron que era la mejor decisión. Fue una decisión colectiva».
Reacción ante la expulsión de Mascherano
A Morales le tocó asumir las declaraciones a los medios tras el caótico final del partido, en el que el entrenador Javier Mascherano fue expulsado. El excentrocampista del Barcelona recibió dos tarjetas amarillas seguidas en el tiempo de descuento. Morales sugirió que el árbitro podría haber reaccionado de forma exagerada ante la vehemencia del entrenador. «Creo que hubo un malentendido, porque Mascherano estaba hablando con uno de los jugadores y se salió un poco del área, pero el árbitro, en mi opinión, fue demasiado sensible», explicó Morales. «Cuando juegas este tipo de partidos, fuera de casa y con muchos jóvenes en el campo, hay que dirigir al equipo. Javier estaba muy enérgico en la banda. Por desgracia, le sacaron tarjeta roja».
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La atención se centra ahora en la Champions Cup
A pesar de los puntos perdidos en la MLS, el Inter Miami no oculta su deseo de conquistar la Copa de Campeones de la Concacaf. La competición supone una vía para alcanzar el reconocimiento mundial, y Mascherano ya ha destacado anteriormente la importancia de este trofeo para el creciente legado del club. Sin embargo, se muestra cauteloso ante la posibilidad de que la búsqueda de un solo trofeo les distraiga de sus objetivos generales para la temporada.
«No somos un equipo que elija en qué competiciones jugar; estamos obligados a competir en todas ellas», declaró el entrenador a principios de esta semana. «Evidentemente, la Liga de Campeones es la única competición en la que el club suele participar y que nos estamos perdiendo, y eso está generando mucha emoción en todos nosotros. Ahora bien, lo que no podemos permitir es que esto se convierta en una obsesión. Una cosa es estar emocionado y otra muy distinta es estar obsesionado».
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