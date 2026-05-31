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Explicación: Por qué Gabriel Magalhães lanzó un penalti para el Arsenal en la final de la Liga de Campeones y la reacción de Mikel Arteta ante el fallo del defensa brasileño
Arteta aclara el papel de Gabriel en la tanda de penaltis
Tras la derrota 4-3 en el Puskas Arena, surgieron dudas sobre la elección de Gabriel como último lanzador de penaltis. El defensa brasileño falló el quinto tiro, lo que dio el trofeo al gigante francés. Arteta reveló que el jugador se ofreció voluntario porque los especialistas habituales de los Gunners ya no estaban en el campo.
Tras el partido, Arteta explicó: «Gabriel quiso lanzar el quinto. Normalmente lo harían Bukayo [Saka], Martin [Odegaard] y Kai [Havertz], pero ya no estaban en el campo. Sabíamos que, si llegábamos a la prórroga y a los penaltis, lanzarían otros jugadores con la misma calidad: Ebz [Eberechi Eze] nunca falla en los entrenamientos, pero luego hay que hacerlo en el momento clave. Es una pena no haber tenido la misma precisión y eficacia que ellos, y por eso no hemos ganado».
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Rice defiende a las víctimas de los tiroteos
A pesar del desánimo en el vestuario, Declan Rice salió en defensa de sus compañeros. Gabriel y Eze fallaron sus penaltis, pero el internacional inglés recordó que no deben ser culpados por el resultado.
«Estamos devastados. Fallar un penalti en una final de la Liga de Campeones no es agradable. Pero los queremos. Estas cosas pasan en el fútbol; no serán los últimos en fallar. Sin ellos dos esta temporada, no habríamos ganado la Premier League. Es cruel, pero nos quedamos con lo positivo», dijo Rice.
No hay excusas para el entrenador de los Gunners
Aunque los penaltis acapararon los titulares, Arteta criticó algunas decisiones arbitrales, sobre todo una entrada tardía a Noni Madueke que quedó sin sancionar. Pero rechazó especular sobre si eso hubiera cambiado el partido. «Si, si, si... eso no es lo que pasó y punto», afirmó Arteta. «Tenemos que hacerlo mejor, tendremos que mejorar y encontrar otros recursos para conseguir el resultado que queremos». A pesar de la derrota, el técnico llega al verano con la Premier League bajo el brazo, fin a 22 años sin título para los Gunners y consolidación del equipo como potencia bajo su mando.
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Un desfile de campeones a pesar del dolor
La derrota en Budapest no impedirá los actos previstos en Londres, donde el club celebrará el título liguero con la afición. Arteta agradeció el apoyo incondicional recibido durante la exigente temporada. Aunque el trofeo de la Liga de Campeones habría sido el broche perfecto, el técnico asegura que el vínculo entre jugadores y seguidores es más fuerte que nunca.
«La gente sabe lo que el equipo siente por ellos. Estamos muy agradecidos por el apoyo que nos han brindado toda la temporada; en los momentos difíciles siempre han estado con nosotros, y fue una auténtica alegría ganar la liga después de 22 años. Duele mucho que no hayamos triunfado, porque ni siquiera puedo imaginar lo que habría pasado. Todos queríamos ganarlo y mañana será un día precioso», concluyó Arteta.