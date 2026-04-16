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Explicación: Por qué el autobús del Real Madrid dejó atrás a Vinicius Junior tras la dura derrota en la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich
Seleccionados para una inspección aleatoria
El 15 veces campeón de Europa vivió una noche desastrosa en Alemania, donde cayó 4-3 y fue eliminado con un global de 6-4. Mientras el resto de la plantilla subía al autobús tras el partido, Vinicius quedó retenido por un control antidopaje. Al retrasarse el procedimiento, el equipo de logística decidió que el autobús partiera hacia el aeropuerto y que el delantero viajara después en coche.
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Sanciones estrictas de la FIFA por dopaje
Aunque no hay declaraciones directas sobre el retraso, la estricta normativa antidopaje de la FIFA impide a los jugadores eludir los controles. Quienes resulten culpables de consumir sustancias dopantes pueden ser sancionados con suspensiones de varios meses o incluso de por vida. Si se considera que el consumo fue intencionado, la suspensión suele ser de cuatro años; en caso contrario, puede ser de dos años sin participar en ninguna actividad futbolística.
Amplio abanico de infracciones
El marco normativo que rige estos controles posteriores a los partidos va más allá de detectar sustancias prohibidas en el organismo de un deportista. También se sanciona el incumplimiento de las instrucciones del responsable antidopaje, la negativa a someterse a un control o la falta de información precisa sobre el paradero. La FIFA también persigue el tráfico de sustancias o el incitamiento a terceros a infringir las normas, conductas que suelen llevar a las sanciones más severas, como la inhabilitación de por vida.
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Vinicius lidera la ofensiva en casa
El brasileño debe centrarse de nuevo en La Liga, pues el Madrid recibe al Deportivo Alavés el martes. A falta de siete jornadas y con nueve puntos de desventaja respecto al líder, el Barcelona, su aportación es clave para mantener vivas las opciones ligueras. Tras la decepción de Múnich, su capacidad de reacción será esencial para evitar terminar la temporada sin títulos.