El Chelsea sufrió un revés de cara al partido del lunes, ya que tanto Neto como Garnacho quedaron descartados de la convocatoria. Ambos estaban ausentes cuando se presentaron las alineaciones, una hora antes del inicio del partido.

Según Standard Sport, ambos se recuperan de lesiones sufridas en los entrenamientos previos; el club aún no ha dado detalles sobre la gravedad ni el tiempo de baja.