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Explicación: Lionel Messi no será sancionado por ausentarse del Partido de las Estrellas de la MLS 2026, pues el mejor jugador argentino de la historia no participará en los compromisos del Inter de Miami
El vacío legal que protege a Messi
Messi y De Paul fueron dos de las bajas más destacadas del All-Star de la MLS, anunciado el sábado. Aunque la liga suele sancionar a quienes se ausentan del partido de exhibición de mitad de temporada, la edición de 2026 es especial: ambos llegaron a la final del Mundial con Argentina, así que se benefician de las medidas de protección al jugador establecidas por el sindicato mundial FIFPro.
Para reforzar esta protección, la Major League Soccer y la Asociación de Jugadores de la MLS alcanzaron un acuerdo específico antes del inicio de la presente temporada. En un comunicado oficial, la liga aclaró: «Antes del inicio de la temporada 2026, la Major League Soccer y la Asociación de Jugadores acordaron que, tras la eliminación de un jugador del Mundial, los clubes conversarían individualmente con cada jugador para fijar el descanso adecuado y el calendario de vuelta a los entrenamientos y a la competición. Por ello, Rodrigo De Paul y Lionel Messi quedan exentos del Partido de las Estrellas de la MLS 2026».
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¿Por qué se suspendió el año pasado?
La actual indulgencia contrasta con el drama del Partido de las Estrellas de 2025 en Austin. Entonces Messi y Jordi Alba, entonces su compañero en el Inter de Miami, se retiraron de la celebración pocas horas antes del inicio. Como no tenían baja médica, se aplicaron los protocolos disciplinarios de la liga. El reglamento de la MLS establece que cualquier jugador seleccionado para el Partido de las Estrellas que no se presente sin justificación médica es automáticamente suspendido un partido con su club.
La sanción provocó la ira de la propiedad de Inter Miami: el dueño, Jorge Mas, tildó de «draconiana» la norma de participación obligatoria y afirmó que sus jugadores estaban al límite físico.
Las repercusiones en la convocatoria del All-Star
La ausencia de Messi golpea las campañas de marketing de la liga, sobre todo por su gran momento de forma. El legendario delantero ganó la Bota de Plata y el Balón de Plata en el Mundial 2026 tras marcar ocho goles con Argentina hasta la final. Su baja, sumada a la de De Paul, obligó a la MLS a hacer cambios de última hora en la plantilla que enfrentará a la Liga MX.
Aun así, el equipo mantiene a nueve mundialistas de 2026, aunque ninguno llegó a las fases finales como Messi y De Paul, por lo que no gozan del mismo descanso obligatorio. Se espera que participen en el «Skills Challenge» del martes y en el partido del miércoles.
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¿Cuándo volverá Messi a Miami?
Aunque Messi eludió una suspensión oficial, los hinchas del Inter Miami aún esperan varias semanas para verlo de nuevo con la camiseta rosa. El descanso de 21 días le permite recuperarse física y mentalmente tras la final del Mundial.
Se prevé que Messi y De Paul se incorporen a Inter Miami a principios de agosto, por lo que se perderán varios encuentros clave de la MLS tras sus compromisos internacionales.
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