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Explicación: Lamine Yamal lleva una cinta con la palabra «EGO» en el Mundial 2026, y se debate si es moda o un mensaje oculto
La diadema que desató la polémica
Yamal ha sido clave en el Mundial 2026, llevando a España a octavos con actuaciones decisivas. Su éxito, sin embargo, ha atraído críticas: algunos usuarios de redes lo tachan de arrogante por su seguridad.
Durante la cómoda victoria de España 3-0 ante Austria, Yamal volvió a llamar la atención con una cinta en la que se leía «Ego Yamal». El accesorio fue visible todo el partido y desató especulaciones: ¿mensaje oculto o simple moda?
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El significado que hay detrás
Según la emisora española COPE, la elección de la indumentaria no fue casual. El reportaje indicaba que el eslogan respondía a las críticas que Yamal ha recibido en TikTok, donde algunos usuarios le apodan burlonamente «Ego Lamine», alegando que el internacional español ha desarrollado un ego desmesurado. Este apodo llevaba semanas circulando en diversas secciones de comentarios, con la intención de insultar a la actitud presuntuosa que, según ellos, muestra el joven en el campo.
Yamal se hace con el apodo
En lugar de ignorar las críticas, Yamal las aceptó. Según COPE, cercanos al jugador aseguran que el futbolista del Barcelona las tomó con humor, hizo suyo el apodo y lo lució con orgullo en un partido clave con la selección. El gesto se volvió viral y muchos aficionados elogiaron al joven por asumirlo en lugar de rehuirlo.
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Una prueba de fuego contra Portugal
El próximo reto de España es un duelo de pesos pesados en octavos de final contra Portugal. Con una plaza en cuartos en juego, todos los focos volverán a centrarse en Yamal, que intentará mantener su racha en el Mundial.
Tras destacar por sus actuaciones y por su cinta con el lema «Ego Yamal», el joven tiene otra oportunidad de acaparar los titulares ante uno de los favoritos del torneo.
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