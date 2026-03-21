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Explicación: Cómo terminar séptimo en la Premier League puede garantizar la clasificación para la Liga de Campeones
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La Premier League esperaba contar con cinco equipos en la Liga de Campeones la próxima temporada y sigue en camino de lograrlo, a pesar de que el Tottenham, el Chelsea, el Newcastle y el Manchester City quedaron eliminados esta semana en los octavos de final: el Atlético se impuso al Tottenham en la eliminatoria a doble partido, el PSG eliminó al Chelsea, el Newcastle sufrió una goleada ante el Barcelona y el City cayó derrotado ante el Real Madrid.
Sin embargo, Inglaterra sigue teniendo un coeficiente más alto que España (23,892) —el país que quedó en segundo lugar la temporada pasada—, lo que significa que a los clubes ingleses les basta con un solo empate en los partidos que quedan esta temporada para asegurarse la plaza extra y tener cinco equipos en la Liga de Campeones de la próxima temporada.
Los únicos países capaces de superar a Inglaterra son Portugal y España. Pero la única forma de que Portugal consiga la plaza extra sería que sus equipos llegaran a las finales de la Liga de Campeones y la Europa League.
La buena noticia para los clubes de la Premier League es que aún quedan cinco equipos de la Premier League en competición europea. El Arsenal y el Liverpool están en la Liga de Campeones, mientras que el Nottingham Forest y el Aston Villa siguen en liza en la Liga Europa y el Crystal Palace se ha clasificado para los cuartos de final de la Liga de Conferencias.
- AFP
¿Cómo es posible que el séptimo clasificado se asegure una plaza en la Liga de Campeones?
Por improbable que parezca, existe una posibilidad de que el séptimo clasificado de la Premier League se clasifique para la Liga de Campeones de la próxima temporada, pero para ello necesitará mucha ayuda del Liverpool y del Aston Villa. El Liverpool tendría que ganar la Liga de Campeones y terminar quinto en la Premier League, mientras que el Aston Villa debe ganar la Europa League y terminar sexto. Si todo eso se cumple, la UEFA concedería una plaza extra en la Liga de Campeones a Inglaterra, que iría a parar al séptimo mejor equipo de la Premier League.
El Brentford ocupa actualmente el séptimo puesto de la tabla, pero solo tiene dos puntos de ventaja sobre el Brighton y el Everton.
El camino del Arsenal y el Liverpool hacia la final de la Liga de Campeones
El Arsenal se enfrentará al Sporting de Lisboa en los cuartos de final de la Liga de Campeones y, si pasa de ronda, se medirá al Barcelona o al Atlético de Madrid por un puesto en la final. El Liverpool se enfrentará al París Saint-Germain, actual campeón, en cuartos de final, y se medirá al Bayern de Múnich o al Real Madrid si logra superar al equipo de Luis Enrique.
- AFP
¿Qué nos depara la Europa League?
La Europa League se reanudará tras el parón internacional con el Aston Villa enfrentándose al Bolonia y el Nottingham Forest al Oporto. Si ambos equipos de la Premier League ganan, está previsto que se enfrenten en las semifinales del torneo. Por su parte, el Crystal Palace se medirá a la Fiorentina en los cuartos de final de la Conference League.
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