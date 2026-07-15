El Sunderland ha fichado a Meunier por dos años. El lateral derecho, libre tras acabar su contrato con el Lille, ya pasó del PSG al Dortmund sin coste en 2020.

Con 34 años y 83 partidos internacionales, llega tras el Mundial con un palmarés que incluye 198 encuentros, 20 goles y un título belga con el Club Brujas, antes de fichar por el Lille por 6 millones de euros.



